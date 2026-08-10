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Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände 5,81 Millionen Token erreichen und die gesamten Krypto- und Barbestände bei 11,6 Milliarden US-Dollar liegen



10.08.2026 / 16:35 CET/CEST

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Bitmine hält 4,8 % des gesamten ETH-Vorrats von 120,7 Millionen Bitmine hat in nur 14 Monaten bereits 96 % des Weges zur "Alchemy of 5 %" zurückgelegt Im Juli übertraf ETH den Nasdaq 100 um 2.500 Basispunkte - der größte Vorsprung seit Juli 2025 -, was die sich festigenden Fundamentaldaten des Kryptomarktes widerspiegelt Bitmine hat in der vergangenen Woche 3,0 Millionen Stammaktien zurückgekauft und im Rahmen seines zuvor angekündigten Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar seit Juli 2026 kumulativ über 19 Millionen Aktien zurückgekauft Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt Bitmine verfügt über 5.067.309 gestakte ETH, was bei einem Kurs von 1.928 US-Dollar pro ETH einem Wert von 9,8 Milliarden US-Dollar entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger Bitmine hält Anteile im Wert von 69 Mio. USD an Eightco (NASDAQ: ORBS), das mittlerweile zu den wenigen börsennotierten Aktien weltweit zählt, die Anlegern ein indirektes Engagement in OpenAI ermöglichen Die gesamten Barmittel und marktfähigen Wertpapiere von Bitmine Crypto+ sowie die "Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 11,6 Milliarden US-Dollar, darunter 5,81 Millionen ETH-Token, Barmittel und marktfähige Wertpapiere im Wert von 104 Millionen US-Dollar sowie weitere Krypto-Bestände Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatinvestor Thomas "Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben NORWALK, Connecticut, 10. August 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" oder das "Unternehmen"), ein auf das Bitcoin- und Ethereum-Netzwerk spezialisiertes Unternehmen mit Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungsbeständen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass sich die Bestände an Kryptowährungen, liquiden Mitteln und marktfähigen Wertpapieren sowie "Moonshots" von Bitmine auf insgesamt 11,6 Milliarden US-Dollar belaufen. Stand 9. August 2026, 18:30 Uhr ET, setzen sich die Kryptowährungsbestände des Unternehmens zusammen aus 5.805.238 ETH zu einem Kurs von 1.928 US-Dollar pro ETH (laut Coinbase), 209 Bitcoin (BTC), einer Beteiligung in Höhe von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries, einer Beteiligung in Höhe von 69 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("Moonshots") sowie Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren in Höhe von insgesamt 104 Millionen US-Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,8 % des ETH-Gesamtbestands (von 120,7 Millionen ETH) aus. "Wir sind enttäuscht, dass der CLARITY Act vor der Sommerpause im August nicht im Senat zur Abstimmung kommen wird, aber die Finanzmärkte scheinen sich eher auf die jüngsten schwächeren Inflations- und Beschäftigungsdaten zu konzentrieren. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Federal Reserve im September ist von 75 % vor zwei Wochen auf 40 % gesunken", erklärte Thomas "Tom" Lee, Vorsitzender von Bitmine. "Wir gehen davon aus, dass die lockeren finanziellen Rahmenbedingungen Rückenwind für Kryptowährungen sein werden." "Seit Bitmine am 30. Juni letzten Jahres auf eine Ethereum-Treasury-Strategie umgestellt hat, folgte auf eine deutliche Outperformance von ETH gegenüber Bitcoin (monatlich) in der Regel eine Outperformance der Bitmine-Aktie gegenüber ETH im darauffolgenden Monat. Im Juli übertraf ETH Bitcoin um 1.100 Basispunkte - ähnlich wie im Juli 2025, Dezember 2025 und März 2026 -, und in diesen Fällen verzeichneten die Bitmine-Aktien in den folgenden zwei Monaten eine starke Outperformance gegenüber ETH", fuhr Lee fort. "Wir betrachten die Stammaktien von Bitmine weiterhin als unterbewertet, und das Unternehmen hat in der vergangenen Woche 3 Millionen Aktien zurückgekauft, womit sich die Gesamtzahl der zurückgekauften Stammaktien seit Anfang Juli auf über 19 Millionen Stammaktien beläuft. Dieser Rückkauf bleibt der größte, der jemals von einer Ethereum-, Bitcoin- oder Krypto-DAT (Digital Asset Treasury) durchgeführt wurde", fuhr Lee fort. Seit dem 1. Juli 2026 hat Bitmine im Rahmen des zuvor genehmigten Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar 19,1 Millionen Stammaktien zurückgekauft. "In der vergangenen Woche haben wir 7.391 ETH erworben. Bitmine hat seit der Einführung der ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni 2025 - also seit etwa 14 Monaten - jede Woche ETH gekauft", erklärte Lee. Am 16. Juli 2026 veröffentlichte Bitmine die neueste Botschaft des Vorstandsvorsitzenden ( Link hier ) für Juli 2026. Der Titel der Botschaft lautet: "ETH is the cure for the Uncanny Valley of Wealth." Anfang 2026 brachte Bitmine MAVAN (das "Made in American VAlidator Network") auf den Markt, eine Staking-Plattform für institutionelle Anleger. Während MAVAN ursprünglich entwickelt wurde, um die eigene Ethereum-Treasury von Bitmine zu unterstützen, beabsichtigt MAVAN, sein Angebot auszuweiten, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner zu bedienen, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestakt. Zum 9. August 2026 beläuft sich die Gesamtmenge der von Bitmine gestakten ETH auf 5.067.309 (9,8 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 1.928 US-Dollar pro ETH). "Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Im Vollbetrieb (wenn die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestaked wird) beläuft sich die prognostizierte ETH-Staking-Prämie auf annualisierter Basis auf 294 Millionen US-Dollar (unter Zugrundelegung einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,63 %)", erklärte Lee. "Die annualisierten Staking-Erträge werden nun auf 257 Millionen US-Dollar prognostiziert. Und diese 5,1 Millionen ETH entsprechen 87 % der 5,81 Millionen ETH, die Bitmine hält. Die eigenen Staking-Aktivitäten von Bitmine erzielten eine 7-Tage-Rendite von 2,63 % (annualisiert)", fuhr Lee fort. Die Krypto-Bestände von Bitmine sind die größte Ethereum-Kasse und die zweitgrößte globale Kasse, hinter Strategy Inc., das Berichten zufolge 842.138 BTC im Wert von etwa 59 Milliarden US-Dollar besitzt Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury. Das Management von Bitmine ist der Ansicht, dass der GENIUS Act und das "Project Crypto" der Securities and Exchange Commission (SEC) für die Finanzdienstleistungen 2026 ebenso transformativ sind wie die Maßnahme der USA vom 15. August 1971, mit der vor 54 Jahren das Bretton-Woods-System beendet und der US-Dollar vom Goldstandard abgekoppelt wurde. Dieses Ereignis aus dem Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der legendären Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungsinfrastruktur. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold. Die Nachricht des Chairman von Bitmine finden Sie hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/ Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/ Informationen zu Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) und seine Tochtergesellschaften ("Bitmine" oder das "Unternehmen") sind ein Infrastrukturunternehmen im Bereich der Blockchain-Technologie, das in den Bereichen institutionelle Staking- und Validierungsdienste für digitale Vermögenswerte, Bitcoin-Mining sowie strategisches Management digitaler Vermögenswerte tätig ist. Als weltweit führendes Ethereum-Treasury-Unternehmen setzt es eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Anleger und Teilnehmer am öffentlichen Markt um. Das Unternehmen stellt eine Staking- und Validierungsinfrastruktur auf institutionellem Niveau bereit - über die es Staking-Prämien und Validierungserträge erzielt - und betreibt darüber hinaus Bitcoin-Mining-Aktivitäten. Bitmine hält digitale Vermögenswerte strategisch und erzielt Erträge aus diesen Beständen, um Liquidität und Kapitalbildung zu unterstützen. 2025 erweiterte das Unternehmen seine Blockchain-Infrastrukturkapazitäten, unter anderem durch die Entwicklung und den Einsatz von MAVAN, seiner institutionellen Staking- und Validierungsplattform. Zu den Aktivitäten des Unternehmens gehören darüber hinaus Investitionen in Blockchain-Projekte in der Frühphase ("Moonshot"-Investitionen) sowie ergänzende Dienstleistungen in den Bereichen Mining, Hosting und Beratung. Weitere Informationen finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind und im Allgemeinen durch Begriffe wie "erwartet", "prognostiziert", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "voraussehen", "schätzen", "prognostizieren", "Ziele", "Vorgaben", "könnte", "wird", "würde", "könnte", "sollte" oder ähnliche Ausdrücke, die Verneinung solcher Begriffe oder andere vergleichbare Formulierungen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen, die unter anderem Folgendes betreffen: (i) das Ziel des Unternehmens, 5 % des gesamten ETH-Angebots zu erwerben (die "Alchemy of 5 %"-Initiative), sowie Aussagen zu den Fortschritten bei der Erreichung dieses Ziels; (ii) die Strategie des Unternehmens zum Aufbau digitaler Vermögenswerte und zur Treasury-Verwaltung, einschließlich Aussagen zu den fortgesetzten wöchentlichen ETH-Zukäufen und dem Status des Unternehmens als weltweit größter ETH-Treasury; (iii) die Staking-Aktivitäten des Unternehmens, einschließlich der prognostizierten annualisierten ETH-Staking-Erträge in Höhe von ca. 294 Millionen US-Dollar (unter der Annahme, dass die ETH von Bitmine in großem Umfang vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestaked wird), der derzeit prognostizierten annualisierten Staking-Erlöse in Höhe von ca. 257 Millionen US-Dollar sowie der 7-Tage-Rendite von 2,63 % (annualisiert); (iv) die geplante Expansion von MAVAN zur Betreuung institutioneller Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen; (v) das Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar, einschließlich Aussagen zur Durchführung, zum Umfang und zum potenziellen Wertzuwachs durch dieses Programm; (vi) die Einschätzungen des Managements hinsichtlich der Bewertung der Stammaktien des Unternehmens und die Erwartungen bezüglich der künftigen Kursentwicklung im Vergleich zu ETH und anderen digitalen Vermögenswerten; (vii) Erwartungen hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen der Wertentwicklung von ETH im Vergleich zu Bitcoin oder dem Nasdaq 100 und der daraus resultierenden Wertentwicklung der Aktien des Unternehmens; (viii) Aussagen zu den Auswirkungen makroökonomischer Faktoren, einschließlich der Politik der Federal Reserve, Inflationsdaten und der Lage auf dem Arbeitsmarkt, auf die Märkte für digitale Vermögenswerte und die Finanzlage; (ix) die Überzeugung der Unternehmensleitung, dass der GENIUS Act und das SEC-Projekt "Crypto" eine transformative Wirkung auf die Finanzdienstleistungen haben; (x) Aussagen darüber, dass die Beteiligung des Unternehmens an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ein indirektes Engagement in OpenAI darstellt; und (xi) das künftige Wachstum, die Weiterentwicklung und die strategische Ausrichtung der Ethereum-Treasury-Strategie sowie der Blockchain-Infrastrukturkapazitäten des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen oder dazu beitragen könnten, gehören unter anderem: die extreme Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Preise digitaler Vermögenswerte, einschließlich ETH und Bitcoin; Veränderungen der Marktbedingungen, die den Handelspreis der Stammaktien und der Vorzugsaktien der Serie A des Unternehmens beeinflussen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategie zum Erwerb digitaler Vermögenswerte erfolgreich umzusetzen und seine Ziele zum Aufbau von ETH-Beständen zu erreichen; die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Geschäftsbetrieb, seine Ethereum-Treasury-Aktivitäten, den Ausbau von MAVAN sowie Aktienrückkaufmaßnahmen zu finanzieren; operative, sicherheitsrelevante und technologische Risiken im Zusammenhang mit den Staking- und Validierungsaktivitäten des Unternehmens, einschließlich Netzwerkausfällen, Cybersicherheitsverletzungen und Protokolländerungen; Wettbewerb in den Bereichen digitale Vermögenswerte, Staking und Mining; die Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal, einschließlich der Führungsspitze; regulatorische Entwicklungen, die digitale Vermögenswerte, die Blockchain-Technologie und Staking-Aktivitäten in den Vereinigten Staaten und weltweit betreffen, einschließlich der endgültigen Verabschiedung, Umsetzung und Auslegung des GENIUS Act, des CLARITY Act sowie anderer anhängiger Gesetzgebungsvorhaben und regulatorischer Initiativen; Maßnahmen der SEC, der CFTC und anderer Aufsichtsbehörden, die digitale Vermögenswerte und damit verbundene Geschäftsbereiche betreffen; Risiken im Zusammenhang mit den Investitionen des Unternehmens in Blockchain-Projekte in der Frühphase ("Moonshot"-Investitionen), einschließlich der Investition in Eightco Holdings; makroökonomische Faktoren, darunter Inflation, Zinssätze, die Geldpolitik der Federal Reserve und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, die die Stimmung der Anleger gegenüber digitalen Vermögenswerten beeinflussen; Änderungen am Ethereum-Protokoll, einschließlich der Staking-Mechanismen, der Anforderungen an Validatoren und der Belohnungsstrukturen; Risiken im Zusammenhang mit KI-Systemen und deren potenziellen Auswirkungen auf Kryptowährungsmärkte und die Blockchain-Technologie; die Leistung von Drittanbietern, Börsen und Verwahrstellen; Risiken im Zusammenhang mit der Konzentration der Vermögenswerte des Unternehmens in digitalen Währungen; sowie die sonstigen Risikofaktoren, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung zur Verfügung standen, und spiegeln die aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Vorhersagen der Unternehmensleitung sowie deren Annahmen und Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren, einschließlich der oben beschriebenen sowie der im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 30. September 2025 endende Geschäftsjahr, der am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, in den Quartalsberichten des Unternehmens auf Formular 10-Q sowie in den sonstigen bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens, in ihrer jeweils geänderten oder aktualisierten Fassung. Kopien dieser Unterlagen sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov und auf der Website des Unternehmens unter https://Bitminetech.io/investor-relations/.Forward-looking verfügbar. Die Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Bitmine lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überarbeiten oder zu ergänzen, um Änderungen seiner Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen solche Aussagen beruhen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht oder geltenden Vorschriften erforderlich. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/bitmine-immersion-technologies-bmnr-gibt-bekannt-dass-die-eth-bestande-5-81-millionen-token-erreichen-und-die-gesamten-krypto--und-barbestande-bei-11-6-milliarden-us-dollar-liegen-302847167.html



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