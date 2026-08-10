Der Mars birgt ein Geheimnis, das bisherige Annahmen der Astrophysik herausfordert. Historische Messdaten einer längst verstummten Weltraumsonde offenbaren nun ein Wetterphänomen, das dort eigentlich nicht existieren dürfte. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa verlor zwar bereits im Dezember des Jahres 2025 den Kontakt zu ihrer Marssonde Maven, aber der riesige Datenschatz der Sonde liefert weiterhin wertvolle wissenschaftliche Erkenntnisse. Ein Forschungsteam ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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