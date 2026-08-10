Anzeige
Mehr »
Montag, 10.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking News: Wirklich beeindruckende Ergebnisse
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK
Xetra
10.08.26 | 17:05
33,180 Euro
+0,88 % +0,290
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Deutschland 40
Prime Standard
Europa 600
Eurozone 50
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE BANK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE BANK AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
33,27033,28017:20
33,27033,27517:20
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DEUTSCHE BANK
DEUTSCHE BANK AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DEUTSCHE BANK AG33,180+0,88 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.