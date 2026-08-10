Frankfurt (ots) -Die Menschen der Mainmetropole kennen das Klischee: Frankfurt gilt bundesweit als prosperierendes und manchmal auch stressiges Business-Pflaster. Dass es dennoch genügend Platz für Empathie gibt, zeigt sich an diesem Mittwoch (12.8.2026) am Merianplatz in der Frankfurter City. Die Litfaßsäule an der Ecke Berger Straße/Hegelstraße (https://www.google.de/maps/@50.12019,8.6956868,3a,75y,243.58h,73.25t/data=!3m7!1e1!3m5!1smUvcP0ooDuEBq_EHFfeSOQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D16.75%26panoid%3DmUvcP0ooDuEBq_EHFfeSOQ%26yaw%3D243.58!7i16384!8i8192?hl=de&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDgwNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) wird zur interaktiven Plattform, die empathische Botschaften in die gesamte Stadt trägt.Die besonders gestaltete Litfaßsäule bietet an diesem Tag reichlich Platz zum Weitergeben: Für persönliche Post-its mit einer empathischen Message an die Stadt, an eine Freundin oder einen Freund und jeden Menschen, der ein paar persönliche Worte gut gebrauchen kann. Im Anschluss werden die handgeschriebenen kleinen Zettel zu starken Botschaften auf der großen Bühne: Die Post-its werden eingescannt und sind dann ab dem 21. August 2026 großflächig auf digitalen Screens längs der Mainzer Landstraße sowie ab dem 24. August an zahlreichen weiteren prominenten Orten Frankfurts zu sehen.Die Aktion wird von der Zurich Gruppe Deutschland initiiert. Im aktuellen Empathie-Report ging Civey im Auftrag der Versicherung der Frage nach, wie es um das Miteinander in Deutschland steht. Die Mehrheit der Menschen (83 %) nimmt einen deutlichen Rückgang von Empathie wahr - über die Hälfte (54 %) rechnet sogar damit, dass sie in den nächsten fünf Jahren noch weiter schwindet.Dabei ist Empathie eine - erlernbare - Superpower für zahlreiche Lebensbereiche: Sie stärkt Beziehungen, verbessert die Zusammenarbeit im Job und gilt auch als Sympathie-Faktor: Besonders gern umgeben sich die Befragten mit Menschen, die freundlich (66 %), humorvoll (52 %) und empathisch (51 %) sind. Weshalb mangelt es dennoch an diesen Eigenschaften im Alltag? Stress und Zeitknappheit geben die meisten Menschen als Hauptgrund an (46 %). Dabei hat Empathie in den kleinsten Momenten Platz - und an jedem Ort."Wir sind gespannt auf die starken Botschaften, die an diesem Mittwoch die Frankfurterinnen und Frankfurtern an der Litfaßsäule am Merianplatz hinterlassen. Wer es zeitlich nicht einrichten kann und dennoch Empathie als erlernbare Fähigkeit besser kennenlernen möchte, kann unter zurich.de/empathie (https://www.zurich.de/de-de/landing-pages/empathie) das kostenlose Trainings-Kartenset,Empathie ist deine Superpower' bestellen", sagt Nicola Schmitz, Head of Strategic Brand Marketing der Zurich Gruppe Deutschland. Das Kartenset basiert auf den Erkenntnissen von Prof. Dr. Jamil Zaki (Stanford University), einem der weltweit führenden Experten auf diesem Gebiet.Pressekontakt:Zurich Gruppe DeutschlandUnternehmenskommunikationBernd O. EngelienDeutzer Allee 150679 KölnDeutschlandTelefon +49 (0)221 7715 8000bernd.engelien@zurich.comhttp://www.zurich.de/pressehttp://www.zurich-news.deOriginal-Content von: Zurich Gruppe Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63040/6330751