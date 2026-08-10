Iran plant Gebühren für Straße von Hormus



TEHERAN - Der Iran beabsichtigt nach Angaben des Außenministeriums in Teheran, von Handelsschiffen Gebühren für eine Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu erheben. Wie Außenamtssprecher Ismail Baghai laut iranischen Medien in Teheran sagte, erarbeite der Iran gemeinsam mit dem Oman "Mechanismen zur Überwachung der Sicherheit, zum Schutz der Umwelt und zur Bekämpfung der Kriminalität auf See". Für die maritimen Dienstleistungen für Schiffe würden entsprechende Gebühren und Entgelte erhoben.

ROUNDUP/Ifo: Irankrieg trifft ärmere Haushalte und Rentner besonders

MÜNCHEN - Die finanziellen Folgen des Iran-Krieges treffen einkommensschwache Haushalte und Rentner besonders stark. Die zehn Prozent ärmsten Haushalte verlieren dadurch laut Berechnungen des Münchner Ifo-Instituts bis zu 2,87 Prozent ihres verfügbaren Einkommens. Bei den einkommensstärksten Haushalten sind es nur 0,65 Prozent.

Niedrigwasser: Bilger will mit Ländern über weitere Maßnahmen: sprechen

KIEL/BERLIN - Im Kampf gegen Lieferengpässe wegen des Extrem-Niedrigwassers will Bundesverkehrsminister Steffen Bilger an diesem Mittwoch mit den Ressortchefs der Länder über weitere Entlastungsmaßnahmen beraten. Er werde mit den Landesverkehrsministern digital zusammenkommen, sagte der CDU-Politiker in Kiel. Gesprochen werden solle etwa über den Umgang mit bestimmten Gütern, die nicht länger an den Häfen gelagert werden dürfen. "Da kann man Regelungen flexibilisieren", sagte Bilger.

Niedrigwasser: Strom- und Wärmeversorgung derzeit nicht gefährdet

BERLIN - Die niedrigen Flusswasserstände können zwar Auswirkungen auf den Betrieb einzelner Kraftwerke haben - die Strom- und Wärmeversorgung ist derzeit nach Einschätzung der Energiewirtschaft aber nicht gefährdet. "Gerade für die Belieferung von Steinkohle sind die Flüsse relevant, weil Steinkohle an vielen Standorten effizient über den Wasserweg beschafft wird", sagte die Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Kerstin Andreae, der Deutschen Presse-Agentur dpa. Wegen der sinkenden Wasserstände könnten Schiffe nur noch mit geringerer Ladung fahren. Gegebenenfalls müsse auf alternative Transporte per Lastwagen oder Bahn ausgewichen werden.

Eurozone: Sentix-Konjunkturindex erholt sich vierten Monat in Folge

LIMBURG - Finanzmarktexperten haben die konjunkturelle Entwicklung im Euroraum erneut positiver eingeschätzt. Der vom Analysehaus Sentix erhobene Konjunkturindikator legte im August um 4,0 Punkte auf plus 0,9 Punkte zu, wie das Institut am Montag in Limburg mitteilte. Volkswirte hatten nur mit einem Anstieg auf minus 0,5 Punkte gerechnet.

ROUNDUP: SPD-Gruppe fordert Sonderparteitag im Herbst



BERLIN - Die Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt in der SPD fordert einen Sonderparteitag zur Wahl einer neuen Parteispitze noch in diesem Herbst. "Es gibt in der Bevölkerung eine massive Irritation hinsichtlich der Sozialdemokratie in unserem Land", sagten die AG-Vorsitzenden Mehria Ashuftah und Orkan Özdemir dem "Spiegel".

Logistikverband BGL: Lockerung des Lkw-Fahrverbots bringt keine Kapazität

FRANKFURT - Die Lockerung des Lkw-Fahrverbots an Sonn- und Feiertagen schafft nach Einschätzung des Logistikverbands BGL keine zusätzlichen Transport-Kapazitäten zur Entlastung der Wasserstraßen. Besonders wichtige Transporte könnten zeitlich flexibler geplant werden, erklärt BGL-Präsident Dirk Engelhardt. "Sie schafft jedoch keine zusätzlichen Fahrerkapazitäten. Auch bei einer Aufhebung des Fahrverbots müssen die gesetzlichen Lenk-, Pausen- und Ruhezeiten vollständig eingehalten werden."

Kreise: Regierungstruppen greifen Huthi-Ziele im Jemen an

SANAA - Im jüngst wieder aufgeflammten Konflikt im Jemen dauern die Auseinandersetzungen an: Truppen der international anerkannten Regierung haben am Morgen Stellungen der Huthi-Miliz im Westen des Landes angegriffen, wie es aus Sicherheitskreisen vor Ort hieß. Ziele seien unter anderem Raketenabschussrampen gewesen. Berichte über Opfer oder Schäden gab es zunächst nicht.

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ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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