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Die XRP Prognose steht am Wochenende auf einer einzigen Zahl. XRP fiel am Freitag auf 1,01 Dollar, erholte sich Richtung 1,04 Dollar und notiert nun bei rund 1,03 Dollar, bleibt damit aber der schwächste Wert unter den großen Kryptowährungen dieser Woche. Gleichzeitig verlässt der Senat Washington, ohne über den CLARITY Act abgestimmt zu haben. Die Marke von einem Dollar hat gehalten, doch sie hält nun schon seit Wochen ohne jede Belohnung für die Käufer. Die nächste Bewegung hängt an Terminen weit außerhalb des Marktes. Bleibt der Boden bei einem Dollar ein Rettungsanker, oder wird daraus endlich ein Sprungbrett?

XRP Prognose zwischen 1,01 Dollar und der Zone bei 1,08 Dollar

XRP verteidigte am Freitag die Marke von einem Dollar. Nach einem Rutsch auf 1,01 Dollar drehte der Kurs Richtung 1,04 Dollar, wie Yahoo Finance berichtet. In den vergangenen 24 Stunden legte der Kurs 0,4 Prozent auf rund 1,03 Dollar zu. Der psychologische Boden hielt, doch die Erholung blieb dünn. Auf den Handelsplätzen liegen nur noch rund 1,6 Milliarden Token und damit der niedrigste Bestand seit sieben Jahren. Verkäufer haben die Zone zwischen 1,06 und 1,08 Dollar mehrfach verteidigt und jeden Versuch nach oben abgewürgt.

Der politische Auslöser fehlt weiterhin. Mehrheitsführer John Thune will vor der Sommerpause noch das Verfahren zum CLARITY Act einleiten, doch für die eigentliche Abstimmung fehlen den Republikanern die Stimmen. Das Votum rutscht damit in den September. Für den weiteren Verlauf zählen deshalb nur noch die Marken. Gelingt ein Ausbruch über 1,08 Dollar mit Volumen, öffnet sich der Weg zu 1,12 und danach 1,18 Dollar. Fällt der Kurs unter einen Dollar, liegt die nächste Unterstützung bei rund 0,97 Dollar. Darunter beginnt erst wieder die Zone zwischen 0,65 und 0,85 Dollar.

Der August selbst arbeitet gegen den Token. Mit durchschnittlich 0,43 Prozent ist er der flachste Monat in der Geschichte von XRP, und er endete vier Jahre in Folge im Minus, wie 24/7 Wall St festhält. Das Haus erwartet für den Monat eine Spanne von 1,00 bis 1,18 Dollar und einen Schluss nahe 1,10 Dollar. Selbst das obere Ende dieser XRP Prognose bringt damit rund dreizehn Prozent. Anleger stellen deshalb eine andere Frage. Wo liegt eine Position, deren Auslöser nicht von einem Kalender in Washington abhängt?

Was die XRP Prognose nicht liefert und warum Pepeto genau dort ansetzt

Die XRP Prognose beantwortet diese Frage nicht, und genau an dieser Stelle taucht ein Name auf, der in keiner Senatsakte steht. Bei einer Bewertung von rund 64 Milliarden Dollar braucht XRP für jeden einzelnen Prozentpunkt frisches Kapital in Milliardenhöhe. Ein Presale mit einem Bruchteil dieser Bewertung braucht dafür einen Bruchteil der Nachfrage.

Jede Gebühr auf einem Handel zwischen zwei Blockchains ist Geld, das nie wieder mitwächst. Genau diese Kosten streicht die gebührenfreie Handelsmaschine von Pepeto vollständig. Wer zwischen beliebigen Token auf beliebigen Ketten wechselt, zahlt keinen Cent an Handelsgebühren, und jeder eingesetzte Dollar arbeitet ab der ersten Sekunde. Diese Ersparnis zog die erste Welle an Kapital an. Die zweite Welle kam, weil PepetoAI jeden Handel vom Einstieg bis zum Ausstieg mit einer Risikobewertung versieht und damit eine konkrete Zahl vor die Entscheidung stellt.

Hinter dem Projekt steht der Entwickler, der den ursprünglichen Pepe-Coin geschaffen hat. Der Prüfdienst SolidProof hat den gesamten Vertragscode geprüft und freigegeben, bevor der Presale überhaupt für die Öffentlichkeit öffnete, und dieser Schritt ist der eigentliche Sicherheitsanker dieser Runde. Eingesammelt wurden bislang mehr als 10 Millionen Dollar, bei einem Einstieg von 0,0000001887 Dollar. Diese Summe kam zusammen, bevor die breite Masse den Namen überhaupt kannte.

Eine Gesamtmenge von 420 Billionen Token trifft dabei auf laufende Verbrennungen, die das Angebot Woche für Woche verknappen, während ein näher rückendes Binance Listing eine Nachfrage anzapfen dürfte, die den heutigen Halterkreis weit übersteigt. Die Zahlen auf der Presale-Seite beschreiben deshalb keinen Wunsch, sondern einen Zustand, auf den ein Listing nur noch Volumen legen muss. Wer vor diesem Moment einsteigt, hält einen Preis, den die Börse danach nicht mehr anbietet.

Fazit

Die XRP Prognose bestätigt, dass Ripple institutionelle Infrastruktur baut, die Bestand haben dürfte. Doch die Geschichte zeigt eindeutig, wo die großen Einstiege entstehen. Eine Position von 1.000 Dollar in Shiba Inu im frühesten Fenster wurde auf dem Höhepunkt zu mehr als 100 Millionen Dollar, und dieser Token hatte weder Prüfung noch eigene Werkzeuge noch einen Fahrplan zu einer Börse. Pepeto bringt alle drei mit, und die tägliche Nutzung dieser Werkzeuge geht weit über Shiba Inu hinaus. Wer heute zugreift, hält den Preis vor dem Listing, und genau dort könnte die Rendite liegen, die dreizehn Prozent niemals liefern.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die XRP Prognose für August 2026 aus?

Die XRP Prognose sieht für August eine Spanne von 1,00 bis 1,18 Dollar vor. XRP notiert nahe 1,03 Dollar, während die Abstimmung über den CLARITY Act auf September verschoben wurde.

Was ist Pepeto und wo läuft der Presale?

Pepeto ist ein Presale-Projekt mit gebührenfreier Handelsmaschine und Risikobewertung durch PepetoAI, geprüft von SolidProof und finanziert mit mehr als 10 Millionen Dollar. Der Presale läuft unter pepetocoin.com.