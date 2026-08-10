Berlin (ots) -Der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE) unterstützt die Stadt Reichenbach im Vogtland im Rahmen seiner Umweltkampagne "Ich rauche & achte auf die Umwelt" mit neuen Sammelbehältern für Zigarettenabfälle.Die Übergabe an Oberbürgermeister Henry Ruß findet am Dienstag, 11. August 2026 um 11.00 Uhr an der Bushaltestelle Kölbelsches Eck in Reichenbach statt.Einer der insgesamt drei Sammelbehälter wird an der Bushaltestelle angebracht. BVTE-Hauptgeschäftsführer Jan Mücke überreicht die Sammelbehälter und beantwortet gern Fragen.Darüber hinaus hat die Stadt wiederverwendbare Taschenaschenbecher, die vor allem bei Festen mit verteilt werden.Seit dem Start der Umweltkampagne im Jahr 2020 wurden bundesweit mehr als eine Million Taschenaschenbecher kostenfrei verteilt - unter anderem auch über Strandkorbvermieter an Nord- und Ostsee - sowie zahlreiche Sammelbehälter an Kommunen bereitgestellt."Jede achtlos weggeworfene Zigarette schadet Umwelt und Stadtbild. Deshalb setzen wir auf Aufklärung und praktische Entsorgungsmöglichkeiten. Entscheidend ist aber das Verhalten jedes Einzelnen: Wer raucht, trägt auch die Verantwortung, seine Zigarettenstummel ordnungsgemäß zu entsorgen", erklärt Jan Mücke. "Das gilt ebenso für E-Zigaretten, die wegen ihrer Batterien und Elektronik über den Handel oder kommunale Sammelstellen entsorgt werden müssen und keinesfalls in die Umwelt gehören."Oberbürgermeister Henry Ruß begrüßt die Initiative: "Eine saubere Stadt lebt vom verantwortungsvollen Umgang aller mit dem öffentlichen Raum. Die neuen Sammelbehälter sind ein Baustein, um Zigarettenstummel im Stadtbild zu vermeiden."Die Vertreter der Medien sind zum Fototermin am Dienstag, 11. August, 11.00 Uhr, Kölbelsches Eck, Bushaltestelle neben der Postmeilensäule, herzlich eingeladen!Ansprechpartner für Rückfragen:Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE)Jan MückeHauptgeschäftsführerGeorgenstraße 2510117 BerlinTel. +49 30 88 66 36 - 123presse@bvte.debvte.de | linkedin.de/company/bvteOriginal-Content von: Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141532/6330803