EQS-News: PATRIZIA SE
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Augsburg, 10. August 2026. PATRIZIA, ein führender unabhängiger Investmentmanager für Real Assets, hat heute die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht. Vor dem Hintergrund einer allmählichen Erholung der Märkte für Real Assets erzielte PATRIZIA im ersten Halbjahr 2026 ein starkes Ergebniswachstum. Das Unternehmen steigerte das EBITDA um 46,6% auf 42,7 Mio. EUR (H1 2025: 29,1 Mio. EUR), was auf anhaltende Kostendisziplin und eine verbesserte operative Effizienz zurückzuführen ist. Die EBITDA Marge stieg deutlich auf 31,6% (H1 2025: 21,5%), was die Skalierbarkeit der Plattform von PATRIZIA und eine strukturell schlankere Kostenbasis widerspiegelt. Die wiederkehrenden Verwaltungsgebühren überstiegen die Aufwandsposten weiterhin und stärkten damit die Qualität der Erträge sowie die Grundlage für profitables Wachstum.
Marktumfeld und Geschäftsentwicklung
Gleichzeitig verbesserte sich die Dynamik im Fundraising deutlich. Das von Kunden eingeworbene Eigenkapital stieg auf 0,8 Mrd. EUR (H1 2025: 0,3 Mrd. EUR). Nach einem Eigenkapitalzufluss von lediglich 0,1 Mrd. EUR im ersten Quartal 2026 beschleunigte sich das Fundraising im zweiten Quartal spürbar. Dies reflektiert eine stärkere Kundenaktivität nach einem verhaltenen Jahresauftakt.
Finanzielle Entwicklung
Die Netto-Erträge aus Verkäufen des Eigenbestands und Co-Investments stiegen in H1 2026 auf 8,0 Mio. EUR (H1 2025: 7,3 Mio. EUR), was auf höhere Dividendenerträge durch gestiegene Co-Investments zurückzuführen war, während die aus konsolidierten Immobilieninvestitionen erzielten Mieteinnahmen nahezu stabil blieben.
Die Aufwandsposten, bereinigt um Reorganisationsaufwendungen, sanken in H1 2026 um 10,9% auf 99,8 Mio. EUR (H1 2025: 112,1 Mio. EUR). Der Rückgang war in erster Linie auf geringere Personalkosten in Höhe von 64,9 Mio. EUR (H1 2025: 74,9 Mio. EUR) infolge einer niedrigeren FTE-Basis zurückzuführen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken auf 25,5 Mio. EUR
Die sonstigen Erträge, bereinigt um Erträge aus Reorganisation, stiegen auf 7,7 Mio. EUR (H1 2025: 5,6 Mio. EUR), was in erster Linie auf höhere Auflösungen von Rückstellungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückzuführen ist.
Im Berichtszeitraum belief sich das Reorganisationsergebnis auf -0,3 Mio. EUR (H1 2025: 0 Mio. EUR).
Infolge der zuvor beschriebenen Faktoren erhöhte sich das EBITDA in H1 2026 deutlich auf 42,7 Mio. EUR (H1 2025: 29,1 Mio. EUR). Die EBITDA Marge stieg auf 31,6% (H1 2025: 21,5%) an, was auf eine verbesserte Effizienz plattformweit und anhaltende Kostendisziplin zurückzuführen ist.
Der Periodenüberschuss stieg in H1 2026 deutlich auf 14,7 Mio. EUR (H1 2025: 4,7 Mio. EUR) an.
Assets under Management
Prognose 2026 bestätigt
Asoka Wöhrmann, CEO der PATRIZIA SE, kommentiert: "Das erste Halbjahr 2026 war von einer schrittweisen Erholung des Fundraisings geprägt, wobei die Kundenaktivität im zweiten Quartal nach einem verhaltenen Jahresauftakt an Fahrt gewann. Während sich die Märkte für Real Assets auf einem teilweise uneinheitlichen Erholungspfad befinden, festigen sich die zugrunde liegenden Fundamentaldaten zunehmend. PATRIZIA ist gut positioniert, um attraktive Investitionsmöglichkeiten für Kunden in den verschiedenen Märkten für Real Assets zu nutzen."
Martin Praum, CFO der PATRIZIA SE, ergänzt: "Im ersten Halbjahr 2026 haben wir die Finanzlage und Widerstandsfähigkeit von PATRIZIA weiter gestärkt. Gestützt durch die Realisierung der ersten Exit-Carry-Tranche in einem unserer Wohnimmobilienportfolios konnten wir unsere Beteiligungen und laufenden Erträge steigern, Dividendenzahlungen decken und gleichzeitig unsere verfügbare Liquidität erhöhen. Darüber hinaus unterstreicht der deutliche Ausbau unserer EBITDA Marge auf 31,6% die Skalierbarkeit unserer Plattform, unser diszipliniertes Kostenmanagement und die Vorteile eines strukturell schlankeren operativen Modells. Diese finanzielle Stärke gibt uns die Flexibilität, weiterhin in unsere Plattform und Märkte zu investieren und gleichzeitig langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen."
PATRIZIA: Investmentmanager für internationale smart Real Assets
PATRIZIA hat sich seit seiner Gründung dem Ziel verschrieben, einen positiven Beitrag zu leisten. Seit 1992 engagiert sich das Unternehmen in enger Zusammenarbeit mit dem Bunten Kreis in Deutschland für die Nachsorge schwerstkranker Kinder. Seit 1999 hat die PATRIZIA Foundation mehr als 800.000 Kindern und Jugendlichen weltweit Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und einem sicheren Zuhause verschafft, um ihnen ein besseres, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
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