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WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker-Symbol: ENR
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10.08.26 | 17:35
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Dow Jones News
10.08.2026 18:03 Uhr
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(2)

PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 10. Zwischenmeldung

DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 10. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 10. Zwischenmeldung

München (pta000/10.08.2026/17:31 UTC+2)

Im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 9. August 2026 wurden insgesamt Stück 694.400 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. Juni 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. Juni 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: 

Rückkauftag  Handelsplatz   Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 
03.08.2026  XETRA      78.182            146,9067 
       CBOE DXE     43.756            146,8581 
       Aquis Exchange  16.545            146,711 
       Turquoise Europe 14.717            146,7322 
       Summe      153.200            146,8549 
04.08.2026  XETRA      68.774            151,975 
       CBOE DXE     36.516            151,9436 
       Aquis Exchange  12.740            151,7861 
       Turquoise Europe 13.570            151,9724 
       Summe      131.600            151,9477 
05.08.2026  XETRA      89.000            151,4213 
       CBOE DXE     30.000            151,4679 
       Aquis Exchange  7.000             151,5397 
       Turquoise Europe 6.000             151,5199 
       Summe      132.000            151,4426 
06.08.2026  XETRA      78.065            151,8764 
       CBOE DXE     42.505            151,8891 
       Aquis Exchange  16.651            152,0446 
       Turquoise Europe 10.879            151,4539 
       Summe      148.100            151,8679 
07.08.2026  XETRA      72.342            154,4245 
       CBOE DXE     35.400            154,3771 
       Aquis Exchange  13.642            154,4682 
       Turquoise Europe 8.116             154,2637 
       Summe      129.500            154,4061

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. Juni 2026 bis einschließlich 9. August 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 5.994.895 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender:      Siemens Energy AG 
           Otto-Hahn-Ring 6 
           81739 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +49 89 207084040 
E-Mail:        investorrelations@siemens-energy.com 
Website:       www.siemens-energy.com 
ISIN(s):       DE000ENER6Y0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1786375860698 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 10, 2026 11:31 ET (15:31 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

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