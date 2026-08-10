DJ PTA-CMS: Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - Erwerb eigener Aktien - 10. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Siemens Energy AG: Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - 10. Zwischenmeldung

München (pta000/10.08.2026/17:31 UTC+2)

Im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 9. August 2026 wurden insgesamt Stück 694.400 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Siemens Energy AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. Juni 2026 nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 4. Juni 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Rückkauftag Handelsplatz Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 03.08.2026 XETRA 78.182 146,9067 CBOE DXE 43.756 146,8581 Aquis Exchange 16.545 146,711 Turquoise Europe 14.717 146,7322 Summe 153.200 146,8549 04.08.2026 XETRA 68.774 151,975 CBOE DXE 36.516 151,9436 Aquis Exchange 12.740 151,7861 Turquoise Europe 13.570 151,9724 Summe 131.600 151,9477 05.08.2026 XETRA 89.000 151,4213 CBOE DXE 30.000 151,4679 Aquis Exchange 7.000 151,5397 Turquoise Europe 6.000 151,5199 Summe 132.000 151,4426 06.08.2026 XETRA 78.065 151,8764 CBOE DXE 42.505 151,8891 Aquis Exchange 16.651 152,0446 Turquoise Europe 10.879 151,4539 Summe 148.100 151,8679 07.08.2026 XETRA 72.342 154,4245 CBOE DXE 35.400 154,3771 Aquis Exchange 13.642 154,4682 Turquoise Europe 8.116 154,2637 Summe 129.500 154,4061

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Siemens Energy AG veröffentlicht (www.siemens-energy.com/ aktienrueckkauf).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 4. Juni 2026 bis einschließlich 9. August 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 5.994.895 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Siemens Energy AG erfolgt durch ein von der Siemens Energy AG beauftragtes Institut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und die multilateralen Handelssysteme CBOE DXE, Aquis Exchange Europe und Turquoise Europe.

(Ende)

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Aussender: Siemens Energy AG Otto-Hahn-Ring 6 81739 München Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 207084040 E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com Website: www.siemens-energy.com ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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August 10, 2026 11:31 ET (15:31 GMT)