NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag nachgegeben. Die merklich gestiegenen Ölpreise belasteten. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,26 Prozent auf 108,36 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,69 Prozent.

Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung im Nahen Osten bleibt hoch. Der Iran beabsichtigt nach Angaben des Außenministeriums in Teheran, von Handelsschiffen Gebühren für eine Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu erheben. Der Streit um die Durchfahrt auf einer internationalen Schlüsselroute für Öl, Gas und Dünger gilt als ein wesentlicher Auslöser für die jüngste Eskalation im militärischen Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Dies dürfte eine Einigung mit den USA erschweren.

Die gestiegenen Ölpreise schüren die Inflationsgefahren und die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen anheben dürfte. Am Freitag hatten die Anleihen nach einem schwachen US-Arbeitsmarktbericht zeitweise noch merklich nachgegeben. Die Daten dämpften die Erwartung an Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed. Mit Spannung erwartet werden nun die am Mittwoch anstehenden Verbraucherpreise./jsl/jha/