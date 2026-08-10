Michael Saylor hat verraten, wie Strategy mithilfe von ChatGPT ein völlig neues Finanzierungsinstrument entwickelt hat. Rund 15 Milliarden US$ Kapital für weitere Bitcoin-Käufe. Das alte Playbook stieß an seine Grenzen Strategy hatte jahrelang auf Stammaktien und Wandelanleihen gesetzt, um Bitcoin-Käufe zu finanzieren. Doch laut Saylor war keiner der beiden Märkte mehr in der Lage, das nächste Kapitalvolumen zu stemmen, das das Unternehmen brauchte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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