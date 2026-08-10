Im Jemen flammt der Konflikt wieder auf. Regierungstreue Truppen griffen am Morgen Stellungen der Huthi-Miliz im Westen des Landes an, darunter Raketenabschussrampen. Berichte über Opfer oder Schäden lagen zunächst nicht vor. Jahrelanger Krieg, neue Eskalationsstufe Der Hintergrund ist komplex, aber nicht neu. Die Huthi-Miliz hat den Jemen 2014 förmlich überrannt und das arme Land auf der Arabischen Halbinsel in einen Bürgerkrieg gestürzt. Seitdem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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