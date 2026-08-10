Qiagen-Aktien legen heute kräftig zu. An der Frankfurter Börse kletterten die Papiere des Diagnostikspezialisten um 4 Prozent nach oben und markierten damit den höchsten Stand seit fünf Monaten. Der Anschub kam mit der Öffnung der New Yorker Börsen am Nachmittag, was angesichts der Doppelnotierung in Frankfurt und New York kaum überrascht. Erholung nach dem Mai-Tief Seit dem Tief im Mai, dem niedrigsten Kurs seit Herbst 2019, erholen sich die Qiagen-Papiere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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