Cardano Kurs am Tag des ETF-Stichtags und vor der Hürde bei 0,2305 Dollar

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ADA notiert bei rund 0,2004 Dollar und hat auf Wochensicht etwa zwanzig Prozent zugelegt, während große Adressen 240 Millionen Token eingesammelt haben. Heute, am 9. August, erreichen die ADA-Futures an der CME sechs Monate geregelten Handel, die Bedingung für ein schnelleres Prüfverfahren der SEC. Der Antrag von Grayscale liegt bereits bei der Behörde, und eine Entscheidung wäre frühestens am 23. Oktober möglich. Der Cardano Kurs steht damit vor dem wichtigsten Termin seit Monaten. Direkt darüber wartet allerdings die Zone bei 0,2305 Dollar, an der ein mehrjähriger Abwärtstrend endet. Reicht ein Datum im Kalender, um diese Mauer zu durchbrechen?

Cardano Kurs erreicht den ETF-Stichtag, während Wale weiter zukaufen

Die CME startete ihre ADA-Futures am 9. Februar 2026, und heute endet die Sechsmonatsfrist, die die SEC für ein vereinfachtes Verfahren verlangt. Laut Coinpedia öffnet dieser Stichtag den schnelleren Prüfweg für den bereits eingereichten Spot-Antrag von Grayscale. Eine Zulassung bedeutet der Termin ausdrücklich nicht, er entfernt lediglich eine von mehreren Hürden. Bei einer Prüffrist von 75 Tagen fällt der erste mögliche Entscheidungstermin auf den 23. Oktober. Offen bleibt, ob die Behörde ADA weiterhin als Wertpapier einstuft, ein Punkt aus den Verfahren von 2023, der nie geklärt wurde.

Der Cardano Kurs hat die Bewegung bereits vorweggenommen. Nach Daten von CoinMarketCap kauften große Wallets innerhalb einer Woche 240 Millionen ADA, während das Volumen im Terminmarkt um 380 Prozent stieg. ADA hat dabei den 20-Tage- und den 50-Tage-Durchschnitt erstmals seit Monaten überwunden. Darüber liegt die Zone bei 0,2305 Dollar, an der die Erholung bisher jedes Mal scheiterte. Ein Tagesschluss darüber wäre das erste echte Signal, dass der lange Abwärtstrend endet.

Selbst im günstigsten Fall bleibt die Rechnung überschaubar. Ein Anstieg von 0,2004 auf 0,2305 Dollar entspricht rund fünfzehn Prozent, und dafür müsste der gesamte Genehmigungsprozess in die richtige Richtung laufen. Bei über 36 Milliarden umlaufenden Einheiten bewegt sich ein solcher Wert nur mit sehr viel Kapital. Genau das ist die Grenze, die den Cardano Kurs wie jede große Kryptowährung begleitet. Wer nach einer Rechnung sucht, bei der ein Genehmigungsdatum nicht die Obergrenze bildet, muss dorthin schauen, wo der Preis noch nicht an einer Börse festgeschrieben ist.

Cardano Kurs hängt am Kalender, Pepeto hängt nur am Vorverkaufspreis

Fünfzehn Prozent bis zur nächsten Widerstandszone sind ein solides Ziel für ein Netzwerk dieser Größe. Sie setzen allerdings voraus, dass eine Behörde termingerecht entscheidet und der Markt die Entscheidung positiv aufnimmt. Kapital, das diese Abhängigkeit nicht eingehen will, sucht seit Monaten nach Projekten, deren Preis noch vor der ersten Notierung liegt. Genau in diesem Segment ist Pepeto in den vergangenen Wochen aufgefallen.

Die Brücke zwischen den Netzwerken ist dabei das Bauteil, das die Aufmerksamkeit trägt, denn sie erlaubt es Haltern, Werte direkt innerhalb der Plattform von einer Blockchain auf eine andere zu bewegen. Ein Risikoprüfer sieht sich jeden Token an, bevor jemand ihn kauft. Beide Werkzeuge lösen Probleme, die Meme-Händler in den vergangenen zwei Jahren echtes Geld gekostet haben. Gestartet wurde das Projekt von einem ehemaligen Binance-Experten bei einem Preis von 0,0000001887 Dollar. Die Gesamtmenge liegt fest bei 420 Billionen Einheiten und lässt sich nachträglich nicht verändern.

Bevor der Vorverkauf öffnete, hat SolidProof den kompletten Vertrag von Pepeto geprüft und die Ergebnisse öffentlich bestätigt, sodass Käufer die Werkzeuge selbst nicht als Falle fürchten müssen. Genau diese Prüfung trennt das Projekt von der Welle an Meme-Token, die in früheren Zyklen zusammengebrochen sind. Sie ist auch der Grund, warum im Vorverkauf bereits mehr als 10 Millionen Dollar zusammengekommen sind, während der Rest des Marktes in Angst verharrt. Wie schnell sich der Vorverkauf füllt, zeigt der aktuelle Stand auf pepetocoin.com.

Der ehemalige Binance-Experte hat die gesamte Struktur auf ein einziges Ereignis ausgerichtet, den Tag der erwarteten Notierung. Jedes einzelne Bauteil führt am Ende auf diesen einen Termin zu. Bis dahin ist der Vorverkaufspreis die einzige Zahl, die noch kein Orderbuch bestimmt, und genau dieser Abstand könnte für frühe Käufer den Unterschied ausmachen.

Fazit

Der Cardano Kurs bekommt mit dem ETF-Stichtag den Katalysator, auf den viele Halter seit Monaten warten. Selbst der beste Verlauf endet bei einer Bewegung, die eine Behörde freigeben muss. Pepeto steht auf der anderen Seite dieser Rechnung, weil dort noch kein Orderbuch die Obergrenze setzt. Ein geprüfter Vertrag, eine unveränderliche Menge und nutzbare Werkzeuge bilden die Grundlage. Das eingesammelte Kapital liegt bei mehr als 10 Millionen Dollar, und die Prüfung durch SolidProof bestätigt, dass diese Überzeugung real ist. Die Notierung dürfte am Ende die Wallets, die zum Vorverkaufspreis gekauft haben, von allen trennen, die später über deren Gewinne lesen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet der 9. August für den Cardano Kurs?

Der 9. August erfüllt die Sechsmonatsfrist der SEC für die ADA-Futures an der CME und öffnet den schnelleren Prüfweg für den Spot-Antrag von Grayscale. Eine Entscheidung wäre frühestens am 23. Oktober möglich.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüfter Meme-Token mit einer festen Menge von 420 Billionen Einheiten und einer Brücke zwischen mehreren Netzwerken. Der Vorverkauf läuft über die offizielle Pepeto-Website, erreichbar unter pepetocoin.com.