Gewaltiger Move…: Gold vor 5.000 Dollar: Ausbruch oder gefährliche Falle?

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Gold vor der 5.000-Dollar-Zone: Startet jetzt der nächste Ausbruch - oder droht die gefährliche Falle? Das neue Rohstoff Insider-Video zeigt die Signale.

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold steht vor einer der spannendsten Marken des aktuellen Zyklus: Rund 4.800 bis 5.000 US-Dollar könnten darüber entscheiden, ob der nächste große Ausbruch startet - oder ob Anleger in ein gefährliches Fehlsignal laufen.

Genau darum geht es im neuen Rohstoff Insider-Video.

Ein starker Gold-Anstieg allein reicht nicht. Jetzt zählt, ob Gold seine Bewegung bestätigen kann. Hält die Ausbruchszone? Wird ein Rücksetzer zur gesunden Bestätigung? Oder scheitert Goldgenau dort, wo sich die nächste große Bewegung entscheiden könnte?

Die entscheidende Frage lautet deshalb: Beginnt gerade die nächste Phase im Gold-Bullenmarkt - oder war der jüngste Anstieg nur eine kurze Erholung vor dem nächsten Rücksetzer?

Jetzt das neue Rohstoff Insider-Video ansehen:

https://www.youtube.com/watch?v=fLPkagCznkw

Und wichtig: Im kostenlosen Rohstoff Insider Telegram-Kanal können Sie aktiv mitbestimmen, welche Aktien, Rohstoffwerte und Markttrends in kommenden Videos analysiert werden. Dort können Sie an Abstimmungen teilnehmen, eigene Aktienvorschläge einreichen und Ihre Wunschwerte zur Analyse stellen.

Hier geht's zur kostenlosen Telegram-Gruppe:

https://t.me/offiziellerrohstoffinsider

Im neuen Video geht es um die Fragen, die jetzt jeder Gold-Anleger kennen sollte: Ist der Gold-Ausbruch echt - oder droht die Falle? Welche Rolle spielen US-Zinsen und Zinserwartungen? Warum kann ein Rücksetzer nach einem Ausbruch sogar gesund sein? Und welche Signale zeigen, ob der Bullenmarkt wirklich intakt bleibt?

Gold ist mehr als nur ein Rohstoff. Verschuldung, Geldpolitik, reale Zinsen, geopolitische Risiken und das Vertrauen in Währungen können den Markt massiv bewegen. Doch jetzt zählt vor allem eines: Bestätigung.

Gold vor der nächsten großen Bewegung - oder kurz vor dem gefährlichen Fehlsignal?

Die Antwort gibt es im neuen Rohstoff Insider-Video:

https://www.youtube.com/watch?v=fLPkagCznkw

Viele Grüße

Ihr

Rohstoff Insider-Team

Disclaimer und Haftungsausschluss

Werbung / Eigenwerbung: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Bewerbung des Videoformats "Rohstoff Insider" und der Weiterleitung zu dem verlinkten Video sowie zum Rohstoff Insider Telegram-Kanal. Die Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informations- und Marketingzwecken. Sie stellen weder eine individuelle Anlageberatung noch eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten bestimmter Wertpapiere, Rohstoffe, Edelmetalle, Minenwerte, Kryptowährungen oder sonstiger Finanzinstrumente dar. Investitionen in Rohstoffe, Edelmetalle, Minenaktien und andere Finanzinstrumente sind mit erheblichen Risiken verbunden. Kurse können stark schwanken; ein teilweiser oder vollständiger Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Einschätzungen und Szenarien können sich jederzeit ändern.

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