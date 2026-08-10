Gartner bewertet Stonebranch auf Grundlage seiner umfassenden Vision und seiner Umsetzungsfähigkeit zum dritten Mal in Folge als Leader.

Stonebranch, ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich Service-Orchestrierung und -Automatisierung, hat heute seine erneute Einstufung durch Gartner als Leader in dessen Magic Quadrant for Service Orchestration and Automation Platforms (SOAPs) für sein Produkt Universal Automation Center (UAC) bekannt gegeben.1

"Wir freuen uns sehr, bereits das dritte Jahr in Folge als Leader ausgezeichnet worden zu sein", so Giuseppe Damiani, CEO von Stonebranch. "Diese Anerkennung ist für uns eine Bestätigung unserer Fortschritte bei der Unterstützung von Unternehmen, immer komplexere IT-Abläufe sicher zu koordinieren. Im Zuge der Modernisierung von Automatisierungsstrategien und der Einführung von KI in Unternehmen stellt UAC die zentralisierte Koordinations- und Steuerungsebene bereit, die zur Vereinheitlichung traditioneller Automatisierung mit KI-Modellen und agentenbasierten Systemen erforderlich ist. Mit integrierten Funktionen wie Robi AI, dem agentenbasierten Copiloten von UAC, machen wir es Teams so einfach wie nie zuvor, Automatisierung auf Unternehmensniveau aufzubauen, zu verwalten und zu optimieren."

Stonebranch UAC hilft Unternehmen, die Automatisierung in Hybrid-, Multi-Cloud- und agentenbasierten Umgebungen zu vereinheitlichen, zu verwalten und zu skalieren. Mit UAC können Unternehmen:

Komplexe IT- und Geschäftsabläufe koordinieren , die Cloud-, On-Premises-, containerisierte, SaaS- und neue KI-Umgebungen umfassen.

, die Cloud-, On-Premises-, containerisierte, SaaS- und neue KI-Umgebungen umfassen. Verwaltete Dateiübertragungen sicher intern, extern mit B2B-Handelspartnern sowie von lokalen Systemen in die Cloud im Rahmen eines umfassenderen Automatisierungs-Workflows durchführen. Danach können sie nach dem Empfang einer Datei nachgelagerte Datenpipelines koordinieren und ausführen.

intern, extern mit B2B-Handelspartnern sowie von lokalen Systemen in die Cloud im Rahmen eines umfassenderen Automatisierungs-Workflows durchführen. Danach können sie nach dem Empfang einer Datei nachgelagerte Datenpipelines koordinieren und ausführen. Endnutzer aller Kompetenzstufen durch intuitive Self-Service-Automatisierung, KI-gestütztes Workflow-Management und integrierte Intelligenz mittels Robi AI unterstützen.

durch intuitive Self-Service-Automatisierung, KI-gestütztes Workflow-Management und integrierte Intelligenz mittels Robi AI unterstützen. Unternehmensautomatisierungs- und Agentensysteme über eine zentralisierte Orchestrierungs-Steuerungsebene vereinen, die über bestehende Tools, Plattformen und Technologien hinweg funktioniert.

über eine zentralisierte Orchestrierungs-Steuerungsebene vereinen, die über bestehende Tools, Plattformen und Technologien hinweg funktioniert. Unternehmensinitiativen beschleunigen, einschließlich Cloud-Migration, Infrastruktur-Orchestrierung, Jobs-as-Code für DevOps, Datenpipelines, KI-gestützte Workflow-Automatisierung sowie Anwendungsfälle für agentenbasierte KI.

Das auf moderner Architektur basierende Stonebranch UAC fungiert als Orchestrierungs-Kontrollebene für die Unternehmensautomatisierung und bietet Organisationen einen zentralen Überblick, Governance und Kontrolle über deterministische (traditionelle Automatisierung) und probabilistische (KI) Geschäftsprozesse hinweg. Durch die integrierten KI-Funktionen von Robi AI unterstützt UAC die Anwender zudem bei der Beschleunigung des Automatisierungsmanagements und der Vereinfachung des Tagesgeschäfts.

Dank fortschrittlicher Überwachung, SLA-Management und umfassender Beobachtbarkeit stellt Stonebranch außerdem sicher, dass Unternehmen die volle Governance und Kontrolle über ihre automatisierten Prozesse behalten.

Magic-Quadrant-Berichte werden anhand von umfangreichen, faktenbasierten Forschungen in bestimmten Märkten erstellt und bieten einen breiten Überblick über die relative Positionierung der Anbieter in Märkten, die sich durch hohes Wachstum und eine ausgeprägte Differenzierung der Anbieter auszeichnen. Die Anbieter werden in vier Quadranten eingeteilt: Leaders, Challengers, Visionaries und Niche Players. Die Forschungsergebnisse ermöglichen es Ihnen, den größtmöglichen Nutzen aus Marktanalysen zu ziehen abgestimmt auf Ihre individuellen geschäftlichen und technologischen Anforderungen.

In einer kostenlosen Kopie des Magic Quadrant-Berichts erfahren Sie mehr über die Stärken und Schwächen von Stonebranch sowie über die Wettbewerbslandschaft.

1 Quelle: Gartner, Magic Quadrant for Service Orchestration and Automation Platforms, Hassan Ennaciri, Daniel Betts, Chris Saunderson, 5. August 2026.

Haftungsausschluss von Gartner

Gartner und Magic Quadrant sind Marken von Gartner, Inc. und/oder deren verbundenen Unternehmen.

Gartner empfiehlt keine der in seinen Publikationen genannten Unternehmen, Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, sich ausschließlich für Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen zu entscheiden. Die Publikationen von Gartner geben die Meinungen von Gartners Organisation für Geschäfts- und Technologieanalysen wieder und sind nicht als Tatsachenaussagen zu verstehen. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Publikation ab, einschließlich jeglicher Garantie der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Stonebranch

Stonebranch entwickelt Lösungen für die IT-Orchestrierung und -Automatisierung, die Unternehmens-IT-Umgebungen von der einfachen Automatisierung von IT-Aufgaben hin zu einer ausgefeilten Automatisierung von Geschäftsdienstleistungen in Echtzeit transformieren. Unabhängig vom Automatisierungsgrad ist die Stonebranch-Plattform einfach, modern und sicher. Mithilfe des Stonebranch Universal Automation Center können Unternehmen Workloads und Daten über Technologie-Ökosysteme und Silos hinweg nahtlos orchestrieren. Stonebranch hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia, und verfügt über Kontakt- und Supportstellen in ganz Amerika, Europa und Asien. Das Unternehmen betreut einige der weltweit größten Institutionen aus den Bereichen Finanzen, Fertigung, Gesundheitswesen, Reise, Transport, Energie und Technologie.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260810977718/de/

Contacts:

Scott Davis

Chief Marketing Officer

Stonebranch

scott.davis@stonebranch.com