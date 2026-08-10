Der Videospiele-Händler Gamestop könnte sein Übernahmeangebot für die Online-Handelsplattform Ebay zurückziehen. Stattdessen erwäge Gamestop-Chef Ryan Cohen, Ebay eine Partnerschaft oder ein Gemeinschaftsunternehmen vorzuschlagen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.So könne die Online-Handelsplattform die rund 1.600 Gamestop-Filialen in den USA nutzen, heißt es in dem Bericht. Damit könnten beide Unternehmen ihren Marktanteil in margenstarken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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