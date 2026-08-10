Die neue Anlage im Cummings Research Park schafft eine engere Verbindung zwischen Ingenieuren und Kunden, fördert für die Mission kritische Technologien und stärkt das langfristige Engagement von Frontgrade in Huntsville.

Frontgrade Technologies ("Frontgrade"), ein führender Anbieter von für die Mission kritischer Elektronik und integrierter Technologien, gab heute die Eröffnung seines achten Standorts in den USA in Huntsville, Alabama, bekannt. Das neue Zentrum für fortgeschrittliche Forschung und Entwicklung im Cummings Research Park wird die Entwicklung von Technologien der nächsten Generation vorantreiben, die wichtige Missionen in den Bereichen Raumfahrt, Verteidigung, Nachrichtendienst und nationale Sicherheit unterstützen.

Das Zentrum in Huntsville erweitert die technischen Kompetenzen von Frontgrade und bringt die Forschungsteams näher an Kunden, Regierungsorganisationen, Industriepartner und führende akademische Einrichtungen heran. Durch die Arbeit in einem der landesweit führenden Hubs für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung wird Frontgrade die Technologieentwicklung beschleunigen, die Zusammenarbeit mit Kunden stärken und einsatzbereite Fähigkeiten schneller bereitstellen.

"Die Bereitstellung von Frontgrade's Fähigkeiten in Huntsville ist für mich sowohl persönlich als auch beruflich ein bedeutender Meilenstein. Seit Jahrzehnten prägt diese Gemeinde die Zukunft der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung und der Innovation im Weltraum", sagte Mitch Stevison, Chief Executive Officer von Frontgrade. "Da ich schon seit vielen Jahren hier lebe und arbeite, weiß ich, dass Huntsville eine Gemeinschaft beheimatet, die seit jeher für Innovationskraft, Zusammenarbeit und Dienstleistungsorientierung steht. Deshalb freuen wir uns darauf, auf den bestehenden Beziehungen und Talenten in der Region aufzubauen, indem wir in fortschrittliche Technologien investieren und gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern daran arbeiten, die immer komplexer werdenden Herausforderungen bei Missionen zu meistern."

Als Mitglied des Cummings Research Park reiht sich Frontgrade in eine Gemeinschaft von mehr als 300 Spitzenunternehmen, staatlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen ein, die die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie prägen und die innovative Technologie entwickeln. Der Standort fördert die Kooperation und bietet gleichzeitig Zugang zu einem der landesweit größten Pools an Ingenieurstalenten.

Das Zentrum in Huntsville startet mit einem Kernteam, das sich mit fortgeschrittener Technik und Produktentwicklung befasst, und plant, mit steigenden Kundennachfragen und dem Ausbau der Technologieprogramme zu expandieren. Durch Partnerschaften mit der University of Alabama in Huntsville leistet Frontgrade zudem durch Praktika und duale Ausbildungsangebote einen Beitrag für die Ausbildung des Nachwuchses im Ingenieurwesen. Frontgrade ist außerdem der Handelskammer von Huntsville/Madison County beigetreten und freut sich darauf, die Beziehungen zu den Wirtschafts-, Regierungs- und Innovationskreisen der Region zu stärken.

Über Frontgrade Technologies

Frontgrade Technologies ist ein führender Anbieter von systemkritischer Elektronik, Subsystemen und integrierten Technologien für Kunden aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Nachrichtendienste und Weltraum weltweit. Seit mehr als 40 Jahren unterstützt Frontgrade Technologies einige der anspruchsvollsten Missionen der Welt und war an jeder bemannten US-Weltraummission von Apollo 11 bis Artemis II beteiligt.

Als elektronisches Rückgrat einsatzbereiter Systeme ermöglicht Frontgrade seinen Kunden, in immer komplexeren Einsatzumgebungen Daten zu erfassen, zu verarbeiten, zu übertragen und entsprechend zu reagieren. Die Kernkompetenzen des Unternehmens umfassen Missionsverarbeitung, HF-Systeme, Kommunikation, Bewegungssteuerung, Energiemanagement sowie integrierte Elektronikarchitekturen, die den Einsatz beschleunigen, die Komplexität der Integration reduzieren und die Skalierbarkeit des Betriebs unterstützen. Erfahren Sie mehr unter Frontgrade.com.

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