Berkshire-Ergebnisse: Was sagen die Berichte über die weitere Entwicklung des Marktes aus?

Nach dem Rückzug von Warren Buffett blickt die Finanzwelt gespannt auf die Neuausrichtung des Buffetti'schen Imperiums. Die Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 liefern wichtige Aktien News für Anleger: Zwar übertraf die Berkshire Hathaway Aktie mit einem Umsatz von 101,8 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn je Aktie von 6 US-Dollar die Erwartungen des Marktes deutlich, doch ein genauerer Blick offenbart Währungseffekte.

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