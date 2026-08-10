© Foto: wO-ChatGPTDie Angst vor einer KI-Entlassungswelle wächst. Neue Daten zeichnen jedoch ein anderes Bild: Bislang entstehen deutlich mehr Jobs durch KI, als verschwinden.Seit Beginn der Industrialisierung begleitet technologische Revolutionen dieselbe Sorge: Maschinen könnten den Menschen überflüssig machen. Bislang erfüllte sie sich nie. Zwar verschwanden Berufe, doch neue Branchen schufen am Ende stets mehr Beschäftigung. Eine Untersuchung von Nomura Holdings liefert nun erste Hinweise darauf, dass es bei der künstlichen Intelligenz ähnlich laufen könnte. Die Ökonomen Sonal Varma und Si Ying Toh analysierten zahlreiche Fälle aus Asien (überwiegend von 2022 bis August 2026). Das Ergebnis: KI hat …
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