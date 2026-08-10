Bitcoin Prognose heute nach der stärksten ETF-Woche seit April

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Die Bitcoin Prognose bekommt eine Zahl, die sich schwer ignorieren lässt. Die amerikanischen Spot-ETFs auf Bitcoin sammelten in fünf Handelstagen rund 853,5 Millionen Dollar ein und damit so viel wie seit Mitte April nicht mehr. Der BTC Kurs liegt am 9. August trotzdem nur bei rund 64.742 Dollar und damit etwa 49 Prozent unter dem Hoch von 126.209 Dollar aus dem Oktober 2025. Das Handelsvolumen der Produkte fiel gleichzeitig auf den zweitniedrigsten Stand seit Oktober 2024. Kauft hier jemand ein, den der breite Markt noch gar nicht bemerkt hat? Die Antwort verändert die Rechnung für jeden Einstieg in dieser Woche.

Bitcoin Prognose zwischen starken Zuflüssen und schwachem Volumen

Nach Angaben von The Block verzeichneten die amerikanischen Spot-ETFs auf Bitcoin ihre beste Zuflusswoche seit Mitte April. In fünf Sitzungen kamen etwa 853,5 Millionen Dollar zusammen, während das Handelsvolumen der Produkte bei 8,19 Milliarden Dollar lag und damit 9 Prozent unter der Vorwoche. Diese Kombination ist ungewöhnlich, denn hohes Volumen entsteht meist durch Arbitrage zwischen zwei Märkten. Zuflüsse bei niedrigem Volumen deuten dagegen auf Käufer, denen kaum jemand widerspricht.

Der Kurs spiegelt das nur zum Teil. Laut KuCoin handelte Bitcoin am 8. August bei 64.952 Dollar und lag damit 2.571 Dollar unter dem durchschnittlichen Einstandspreis der kurzfristigen Halter von 67.523 Dollar. Das ist der geringste Abstand seit dem 21. Juli. Am Freitag erreichte der Kurs kurz über 65.300 Dollar, scheiterte aber erneut an der Zone um 66.000 Dollar.

Am 9. August notierte der Kurs bei 64.742 Dollar und damit 0,34 Prozent unter dem Vortag. Auf Wochensicht legte Bitcoin rund 3 Prozent zu, blieb aber innerhalb seiner bisherigen Spanne. Ein Ausbruch über 66.000 Dollar gilt vielen Beobachtern als Bedingung für die nächste Etappe.

Damit steht die Bitcoin Prognose auf solidem Boden und trotzdem vor einer engen Spanne. Ein Anstieg von 64.742 auf 76.000 Dollar wäre ein Plus von rund 17 Prozent. Bei einer Bewertung in Billionenhöhe ist das ein gutes Ergebnis und keine Verwandlung. Ein solcher Anstieg verlangt frisches Kapital in Milliardenhöhe, bevor der Kurs überhaupt reagiert. Wirklich große Bewegungen entstehen dort, wo eine Bewertung noch gar nicht existiert und der Markt den Preis erst festlegen muss.

Bitcoin Prognose und warum Pepeto den früheren Einstieg bietet

Wale kaufen Bitcoin bei rund 64.700 Dollar, weil sie das Muster erkennen. Ein Muster, das zu Vorverkaufspreisen erkannt wird, wirkt jedoch auf einer völlig anderen Skala. Bitcoin bewegt sich in Prozentpunkten, ein Vorverkauf bewegt sich in Vielfachen. Der Vorverkauf von Pepeto steht bei 0,0000001887 Dollar und hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt.

Unter dieser Zahl arbeitet zuerst ein Schutzmechanismus. Ein Bewertungssystem mit künstlicher Intelligenz liest jeden Handel vom Einstieg bis zum Ausstieg und meldet Gefahren, bevor Kapital ihnen ausgesetzt ist. Verluste durch solche Fallen entstehen meist vor dem Einstieg und nicht danach, weshalb die Prüfung vor der Zahlung liegt. Geschütztes Kapital bleibt in der Position, und eine Position, die bleibt, trifft einen Handelsstart in voller Größe.

Der Vorrat ist bei 420 Billionen Token festgeschrieben, sodass keine spätere Ausgabe den Anteil bestehender Halter verwässert. Über dieser Regel liegt eine externe Kontrolle, denn SolidProof hat den Vertrag vor dem Start des Vorverkaufs vollständig untersucht und die Ergebnisse öffentlich bestätigt. Der Bestand bleibt damit über die gesamte Laufzeit unverändert und lässt sich jederzeit nachrechnen. Alle Angaben zum Projekt stehen im Auftritt von Pepeto.

Die Aufnahme an einer der größten Handelsplattformen steht als Erwartung im Raum, und genau dort verwandelt sich ein Vorverkaufspreis in einen Marktpreis. Sicher ist das nicht, denn ein Vorverkauf trägt sein Risiko bis zum ersten Handelstag und noch weit danach. Vor dem Handelsstart bestimmt jedoch der Vorverkauf den Preis, danach übernimmt das Orderbuch diese Aufgabe. Sollte dieser Moment eintreten, könnten alle Mechanismen gleichzeitig wirken, und der heutige Preis wäre dann Geschichte.

Fazit

Die Bitcoin Prognose zeigt Kapital, das sich bereits entschieden hat, mit 853,5 Millionen Dollar in nur fünf Sitzungen. Dieses Muster lief 2023 schon einmal, als ein kleiner Einstieg in Pepe vor der Masse zu sechsstelligen Positionen wurde, und davor lief es mit Dogecoin. Nur die Namen wechseln. Pepeto bringt geprüfte Verträge, einen Schutz vor Fallen und den Kopf hinter dem originalen Pepe in einen erwarteten Handelsstart. Der Vorverkaufspreis existiert nur, bis diese Tür aufgeht.

Ein heute gekaufter Anteil könnte danach ein Vielfaches wert sein. Wer die Bitcoin Prognose heute liest, entscheidet damit, ob er die Geschichte später erzählt oder nur anhört.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Bitcoin Prognose für August 2026 aus?

Die Spanne liegt zwischen 60.000 und 67.000 Dollar. Ein Tagesschluss über 66.000 Dollar öffnet den Weg Richtung 76.000 Dollar, während 60.000 Dollar als Unterstützung gilt.

Ist der Vorverkauf von Pepeto noch offen?

Ja, der Vorverkauf von Pepeto läuft auf pepetocoin.com und hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Die offizielle Pepeto-Website pepetocoin.com zeigt den aktuellen Preis.