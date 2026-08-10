Die Hoffnung auf eine schnelle Öffnung der Straße von Hormus hatte den Ölpreis zuletzt deutlich gedrückt, doch inzwischen wächst erneut die Unsicherheit. Iran stellt zusätzliche Bedingungen für eine Rückkehr zum regulären Schiffsverkehr, während mögliche Gebühren für die Passage zu einem wichtigen Streitpunkt geworden sind. Selbst eine politische Einigung könnte deshalb dazu führen, dass sich Brent und WTI auf einem vergleichsweise hohen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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