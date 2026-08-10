Die Palantir-Aktie setzt ihre beeindruckende Erholung auch zum Wochenauftakt fort. Dabei wurde das in meiner vorherigen Analyse präferierte bullische Szenario nahezu mustergültig abgearbeitet: Die damals als entscheidender Prüfbereich definierten Marken bei 153,99 und 161,45 US$ wurden inzwischen überwunden. Ausgehend vom damaligen Tief bei 108,72 US$ summiert sich der Anstieg bis zum heutigen Tageshoch auf rund +69%. Mit aktuell 177,13 US$ rücken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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