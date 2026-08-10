US-Präsident Donald Trump forderte im vergangenen Jahr, börsennotierte US-Unternehmen sollten ihre Quartalsberichte abschaffen. Die US-Börsenaufsicht SEC will die Idee umsetzen, doch es rührt sich massiver Widerstand.Unternehmen, Anleger und Hedgefonds aus den USA haben sich bis jetzt mehrheitlich gegen den Vorschlag der Securities and Exchange Commission (SEC) ausgesprochen. SEC-Chef Paul Atkins sagte Ende Juli, die Behörde habe rund 200.000 Stellungnahmen von Marktteilnehmern zu dem Vorhaben erhalten. Damit handle es sich allein gemessen an der Zahl der Eingaben um das größte öffentliche Konsultationsverfahren in der Geschichte der SEC. Die Minimierung auf eine halbjährliche …
Enthaltene Werte: US6311011XXX,US78378X1XXX,2455711Den vollständigen Artikel lesen
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