Im amerikanischen Chipsektor gab es am Freitag einen Erholungsschub. Gutes zu berichten hatte unter andrem Microchip Technology, Das US-Halbleiterunternehmen kehrte im ersten Geschäftsquartal in die Gewinnzone zurück und gab einen Ausblick, der über den Erwartungen lag.Auch andere US-Werte wie Micron, Marvell, AMD oder Nvidia bewegten sich weiter nach oben. Am Montag legte die UBS und erneuerte die Kaufempfehlung für die Aktie von Micron. Und das, obwohl Analyst Timothy Arcuri seine Schätzungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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