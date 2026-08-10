Der DAX hält sich zu Beginn der neuen Handelswoche in unmittelbarer Nähe seines Rekordhochs. Starke Unternehmenszahlen und die zuletzt freundliche Stimmung an den internationalen Aktienmärkten geben dem deutschen Leitindex Rückenwind. Gleichzeitig wachsen mit steigenden Ölpreisen und den bevorstehenden US-Inflationsdaten zwei Risiken, die über die Fortsetzung der Rally entscheiden könnten.DAX verteidigt sein hohes Niveau Der DAX beendete den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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