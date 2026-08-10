Fachkraft im Bereich Enterprise-AI-SaaS soll die KI-native Plattform von Brightfin für das IT-Finanzmanagement vorantreiben

Brightfin, die einzige Lösung für IT-Finanzmanagement (ITFM) und Technologieausgabenmanagement, die nativ auf ServiceNow basiert, gab heute die Ernennung von Preeti Shukla zur Chief Product and AI Officer (CPAIO) bekannt. In dieser neu geschaffenen Position wird Shukla die Produktstrategie und den Bereich Künstliche Intelligenz auf der gesamten Brightfin-Plattform leiten und damit die Mission des Unternehmens vorantreiben, jede technologische Entscheidung auf der Grundlage finanzieller Fakten, operativer Transparenz und intelligenter Automatisierung zu treffen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260810482820/de/

Preeti Shukla, CPAIO of Brightfin

Shukla verfügt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung und Skalierung kundenorientierter, unternehmensgerechter B2B-SaaS-, Fintech- und Marktplatz-Produkte bei Fortune-100-Unternehmen und wachstumsstarken Start-ups, darunter in Führungspositionen bei Workday und Oracle. Als anerkannte Expertin für angewandte KI gilt sie als von Gartner ausgezeichnete Vordenkerin und Autorin zu den Themen KI-SaaS und Produktentwicklung und verfügt über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen sichere, konforme Finanzsysteme und agentische KI. Ihre Ernennung spiegelt das Engagement von Brightfin wider, Intelligenz von Grund auf in seine Produkte zu integrieren, anstatt sie lediglich an Altsysteme anzuhängen.

Als CPAIO wird Frau Shukla die Verantwortung für die nächsten Phasen der KI-Roadmap von Brightfin übernehmen: den Ausbau der kontextbezogenen Intelligenzebene des Unternehmens und der KI-Agenten, die die Sprache des IT-Finanzwesens verstehen, sowie die Förderung einer KI-gestützten Optimierung, die proaktiv Einsparpotenziale aufzeigt und diese umsetzt. Sie wird eng mit den Entwicklungs-, Kunden- und Go-to-Market-Teams zusammenarbeiten, um das einheitliche Datenmodell von Brightfin vom Budget bis zur Rechnungsstellung in messbare Ergebnisse für Führungskräfte in den Bereichen IT und Finanzen in Unternehmen umzusetzen.

"Preeti ist genau die Führungspersönlichkeit, die wir brauchen, während Brightfin in sein nächstes Kapitel eintritt", sagte Joel Martins, Chief Executive Officer bei Brightfin. "Sie hat ihre Karriere damit verbracht, ambitionierte KI-Ideen in Unternehmensprodukte umzusetzen, denen Kunden ihre wichtigsten Finanzdaten anvertrauen. Ihre Erfolgsbilanz beim Aufbau leistungsstarker Produkt- und Entwicklungsorganisationen, kombiniert mit ihrer fundierten Expertise im Bereich der agentenbasierten KI, wird den Mehrwert, den wir jedem Kunden bieten, weiter steigern. Wir freuen uns sehr, sie im Team willkommen zu heißen."

"Brightfin hat etwas Seltenes vollbracht: Das Unternehmen hat das umfassendste IT-Finanzdatenmodell auf dem Markt entwickelt und KI zum Kernprodukt gemacht nicht nur zu einer Funktion", sagte Preeti Shukla, Chief Product and AI Officer bei Brightfin. "Diese Grundlage ist die ideale Ausgangsbasis für eine agentenbasierte KI, die nicht nur Fragen beantwortet, sondern auch Arbeitsabläufe optimiert und echte Einsparungen erzielt. Ich freue mich darauf, unseren Kunden dabei zu helfen, den Weg vom mühsamen Durchforsten von Berichten hin zu klaren, verlässlichen Antworten über ihre IT-Ausgaben zu beschreiten und eine Produkt-Roadmap zu gestalten, bei der sich die Intelligenz in jeder Interaktion bemerkbar macht."

Die Ernennung von Shukla baut auf der Dynamik von Brightfin auf, die sich aus der Übernahme durch Proven Optics und der Einführung der "AI-Native"-Architektur ergibt, und stärkt die Position des Unternehmens an der Schnittstelle zwischen IT-Finanzmanagement und Unternehmens-KI.

Über Brightfin

Brightfin hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Welt zu gestalten, in der jede technologische Entscheidung auf fundierten finanziellen Erkenntnissen, operativer Transparenz und intelligenter Automatisierung basiert damit Unternehmen ihre Gesamtkosten senken und in entscheidende Innovationen reinvestieren können. Weitere Informationen finden Sie unter www.brightfin.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260810482820/de/

Contacts:

Medienkontakt

Jacob Mollohan

Senior Director of Marketing

jacob.mollohan@brightfin.com

720-235-9837