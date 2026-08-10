BAOTOU, China, Aug. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 8. August um 20 Uhr wurden die 16. Spiele der Autonomen Region Innere Mongolei im Olympischen Sportzentrum Baotou offiziell eröffnet. Ganz im Zeichen eines Verses aus dem antiken "Buch der Lieder" - "Die Hirsche rufen auf den Feldern und weiden auf den wilden Wiesen; kommen geehrte Gäste, empfangen wir sie mit Musik und Gesang" - lässt Baotou diesen Geist herzlicher Begegnung lebendig werden. Vor der Kulisse des Yin-Gebirges und am Ufer des Gelben Flusses gelegen, empfängt die pulsierende Stadt im Norden Chinas Athleten aus allen Teilen der Region.

Die Spiele umfassen die zwei Hauptkategorien Leistungssport und Breitensport mit insgesamt 37 Sportarten und 860 Wettbewerben. Aus allen 12 Ligen und Städten der Region sind Delegationen angereist. Insgesamt haben sich 12.029 Athleten sowie 2.661 Trainer registriert.

Eine grundlegende Neuerung in diesem Jahr ist der Verzicht auf eine Medaillentabelle, eine Medaillenwertung und eine Gesamtwertung nach Punkten. Damit rückt der Kampf um Platzierungen bewusst in den Hintergrund und der eigentliche, inspirierende Geist des Sports in den Mittelpunkt. Gegenüber den 15. Spielen wurde das Wettkampfsystem grundlegend optimiert. Im Leistungssport wurde die Zahl der Wettbewerbe von 1.183 auf 809 reduziert. Zugleich orientiert sich die Auswahl und Zusammenstellung der Disziplinen nun an den Olympischen Spielen und den Nationalen Spielen. Dadurch sollen das technische Niveau und die sportliche Qualität der Wettbewerbe weiter gesteigert werden. Für die Austragung werden sämtliche vorhandenen Wettkampfstätten genutzt; neue Anlagen wurden nicht errichtet. Die Wettbewerbe sind in drei Altersklassen - A, B und C - gegliedert. Die neu eingeführten Wettbewerbe der C-Klasse sollen insbesondere die Sichtung und gezielte Förderung junger Talente verbessern. Bei der gesamten Veranstaltung stehen Wirtschaftlichkeit und ein umweltbewusster Betrieb im Mittelpunkt. Sämtliche eingesetzten Geräte und Einrichtungen der Wettkampfstätten sind nach nationalen Standards zertifiziert.

Die Gastgeberstadt Baotou hat die Fackel der Spiele auf innovative Weise aus Seltenen Erden gefertigt. Der Fackellauf führte an mehreren Wahrzeichen der Stadt vorbei, darunter durch die urbane Steppe und an Stätten des industriellen Erbes. So entstand ein eigenständiges und prägnantes Profil für die Spiele. Bei der Eröffnungszeremonie standen ganz normale Bürger im Mittelpunkt. In einer aufwendig inszenierten Gesamtschau wurden lokale historische Themen - die Gerade Straße von Qin, die Go-West-Strategie und die Errichtung von Baotou Steel - miteinander verwoben. Die Aufführung ließ das jahrtausendealte kulturelle Erbe der nördlichen Grenzregion mit der modernen Industriestadt in einen eindrucksvollen Dialog treten. So entstand ein facettenreiches Bild einer Region, deren Geist über die Jahrhunderte hinweg lebendig geblieben ist und sich zugleich in ihrer modernen Dynamik widerspiegelt.

Quelle: The Organizing Committee of the 16th Games of Inner Mongolia Autonomous Region

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