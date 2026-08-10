AST SpaceMobile hat am Montag nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das zweite Quartal 2026 vorgelegt. Zwar konnte der Satelliten-Spezialist den Umsatz im Jahresvergleich massiv steigern, blieb damit aber dennoch hinter den Schätzungen der Wall Street zurück. Auch beim Verlust wurden die Erwartungen verfehlt. Die Aktie reagiert dementsprechend.Im zweiten Quartal lag der Umsatz bei 31,5 Millionen Dollar. Damit vervielfachte sich der Erlös gegenüber dem Vorjahresquartal, als lediglich 1,16 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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