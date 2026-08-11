Bitcoin Prognose bei 64.800 Dollar, BTC-Volatilität fällt auf Jahrestief

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Die Bitcoin Prognose steht am Sonntag vor einer ungewöhnlichen Ausgangslage. Die implizite Volatilität von BTC ist auf den tiefsten Stand des Jahres 2026 gefallen, während die Renditen amerikanischer Staatsanleihen ihr Jahreshoch erreicht haben. Der Kurs pendelt seit Wochen zwischen 63.000 und 66.000 Dollar und notiert aktuell bei rund 64.800 Dollar. Gleichzeitig sammelten die amerikanischen Spot-Fonds in der vergangenen Woche so viel frisches Kapital ein wie seit April nicht mehr. Institutionelles Geld kauft also, doch der Kurs bewegt sich kaum. Was passiert, wenn diese Spannung sich entlädt?

Bitcoin Prognose zwischen Rekordruhe und der stärksten Fondswoche seit April

Die auffälligste Zahl dieser Woche stammt nicht vom Kurs, sondern vom Optionsmarkt. Laut U.Today ist die implizite Volatilität von Bitcoin auf ein neues Jahrestief gesunken, genau in dem Moment, in dem amerikanische Anleiherenditen ihren höchsten Stand des Jahres erreichten. Jeff Park von Bitwise wies darauf hin, dass diese Kombination nur ein Ende nehmen könne. Implizite Volatilität misst die künftig eingepreiste Bewegung. Fällt sie auf ein Extrem, unterschätzt der Markt meist die Größe des nächsten Ausschlags.

Die Kursspanne bestätigt diese Starre. Nach dem Absturz Ende Juni auf 58.000 bis 60.000 Dollar näherte sich Bitcoin am 21. Juli der Marke von 67.000 Dollar, seither scheiterte jeder Ausbruchsversuch. Aktuell notiert BTC bei etwa 64.785 Dollar. Auf der Kapitalseite sieht es anders aus. Die amerikanischen Spot-Fonds verzeichneten laut The Block rund 853,5 Millionen Dollar Zuflüsse in fünf Handelstagen, die beste Woche seit Mitte April. Zusammen mit den Ether-Produkten flossen etwa 1,1 Milliarden Dollar in diese Fonds.

Für die Bitcoin Prognose ergibt sich daraus eine unbequeme Rechnung. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 1,33 Billionen Dollar und einem Rekordhoch von 126.198 Dollar aus dem Oktober 2025 bedeutet selbst die vollständige Rückkehr zum alten Höchststand ungefähr eine Verdopplung. Wer ein Vielfaches sucht, findet es in dieser Größenordnung nicht mehr. Genau an dieser Stelle richtet sich der Blick vieler Wallets auf Projekte, deren Einstiegspreis noch vor dem ersten Börsenhandel liegt.

Was die Bitcoin Prognose nicht liefern kann und warum Pepeto jetzt auffällt

Solche Projekte gibt es, und eines zieht gerade auffällig viel Kapital an. Was die Bitcoin Prognose nicht mehr hergibt, nämlich einen Einstieg weit unter jeder späteren Notierung, beschreibt der laufende Vorverkauf von Pepeto, in den bereits mehr als 10 Millionen Dollar geflossen sind, bevor überhaupt eine Börse den Handel eröffnet hat. Die Wallets dahinter warten nicht auf eine Erholung, sie warten auf einen Handelsstart.

Aufgebaut hat das Projekt ein ehemaliger Binance-Experte, der jahrelang innerhalb von Börseninfrastruktur gearbeitet hat. Im Zentrum steht ein Risikoprüfer, der jeden Token-Vertrag bewertet, bevor Geld eine Wallet verlässt. Damit adressiert das Projekt das Rug-Pull-Problem, das dem Meme-Coin-Bereich über Jahre Milliarden an gescheiterten Projekten und gestohlenen Einlagen gekostet hat. Daneben arbeitet PepetoSwap als Handelsmaschine, die Tauschgeschäfte über verschiedene Ketten abwickelt, ohne dass Nutzer die Plattform verlassen müssen.

Beide Werkzeuge waren bereits aktiv, bevor der Vorverkauf den ersten Dollar aufnahm, wer heute einsteigt, finanziert also ein fertiges Produkt und keinen Plan. Die Prüfgesellschaft SolidProof hat den gesamten Programmcode vor dem Start des Vorverkaufs untersucht und bestätigt, sodass die Grundlage öffentlich einsehbar, dauerhaft festgeschrieben und nachträglich nicht mehr veränderbar ist. Bei einem Einstiegspreis von 0,0000001887 Dollar und einer Gesamtmenge von 420 Billionen Token liegt der Vorverkauf so weit unter jeder realistischen Notierung, dass die erwartete Binance-Listung genau der Moment sein dürfte, an dem aus Vorverkaufsplätzen offene Marktpositionen werden.

Die Wallets, die sich jetzt eintragen, kennen diesen Zeitpunkt und bauen darauf. Genau dort verläuft die Linie zwischen denen, die früh gehandelt haben, und jenen, die Monate später über die Ergebnisse lesen. Was für Bitcoin eine Erholung wäre, könnte hier eine völlig andere Größenordnung bedeuten.

Fazit

Die Bitcoin Prognose bleibt intakt, denn institutionelles Kapital kehrt sichtbar zurück. Doch die Größe des Vermögenswerts begrenzt, was daraus für ein Depot folgen kann. Ein Projekt mit einem Bruchteil eines Cents als Einstiegspreis unterliegt dieser Begrenzung nicht, weil dort keine Erholung, sondern eine Erstnotierung den Maßstab setzt. In jedem Zyklus entstanden die Geschichten, die der Markt jahrelang weitererzählt, aus Positionen vor dem Handelsstart. Noch läuft der Vorverkauf, und jeder offene Tag gehört den frühen Wallets. Wer jetzt einsteigt, könnte genau die Position aufbauen, über die der Markt später spricht, denn irgendwann schließt sich dieses Fenster endgültig.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Bitcoin Prognose für August 2026?

Bitcoin notiert bei rund 64.800 Dollar und bewegt sich seit Wochen zwischen 63.000 und 66.000 Dollar. Die implizite Volatilität liegt auf einem Jahrestief.

Warum taucht Pepeto in Diskussionen zur Bitcoin Prognose auf?

Pepeto ist ein von SolidProof geprüfter Vorverkauf, in den mehr als 10 Millionen Dollar geflossen sind. Die offizielle Adresse pepetocoin.com führt zum Vorverkauf, alle Angaben stehen auf pepetocoin.com.