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Die Ethereum Prognose steht am 9. August 2026 vor einem Widerspruch, den der Markt bisher ignoriert. Ende des Monats soll Glamsterdam starten, nach Einschätzung vieler Entwickler die größte Änderung am Basisprotokoll seit dem Merge. Der Kurs notiert trotzdem bei rund 1.914 Dollar und damit unter genau der Linie, an der jeder Anlauf der vergangenen Wochen gescheitert ist. Das Gaslimit soll sich mehr als verdreifachen, die Gebühren sollen um rund 78 Prozent fallen, und der Chart zeigt davon bislang nichts. Warum bewegt technischer Fortschritt diesen Kurs nicht mehr, und wo liegt in diesem Markt noch echte Rendite?

Ethereum Prognose im Test zwischen 1.850 und 1.975 Dollar

Ethereum notiert am 9. August bei rund 1.914 Dollar und damit etwa 61 Prozent unter dem Rekordhoch von 4.953 Dollar aus dem August 2025. Die Marktkapitalisierung erreicht rund 231 Milliarden Dollar, womit ETH die zweitgrößte Kryptowährung bleibt. Laut CoinMarketCap steigt das Gaslimit mit Glamsterdam von 60 auf 200 Millionen pro Block, was die Kapazität der Hauptkette in etwa verdreifacht. EIP-7732 verlagert den Bau der Blöcke in das Protokoll, EIP-7928 ermöglicht die parallele Verarbeitung von Transaktionen.

Auf dem Chart entscheidet eine einzige Zone über den Monat. Der 100-Tage-Durchschnitt bei 1.924 Dollar hat den Kurs laut CoinDCX bereits mehrfach abgewiesen, während der 50-Tage-Durchschnitt bei rund 1.850 Dollar die Unterseite hält. Für die laufende Woche liegt die erwartete Spanne zwischen 1.850 und 1.975 Dollar. Ein Tagesschluss über 1.900 Dollar öffnet den Weg in Richtung 1.924 Dollar, ein Rutsch unter 1.850 Dollar reißt dagegen die Zone bei 1.800 Dollar auf.

Genau hier beginnt das eigentliche Problem der Ethereum Prognose. Selbst ein sauberer Ausbruch über 2.000 Dollar bringt auf einen Bestand von 231 Milliarden Dollar nur einen Zuwachs im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Ein Netzwerk dieser Größe verdaut frisches Kapital, statt es in Kursbewegung zu übersetzen. Wer das Vielfache sucht, landet fast zwangsläufig dort, wo der offene Markt einen Einstieg noch gar nicht bewertet hat.

Ethereum Prognose trifft auf Pepeto und eine Brücke ohne Gebühren

Genau dort läuft ein Vorverkauf, den bisher keine Börse bewertet hat. Während die Ethereum Prognose um zehn Dollar bis zur nächsten Marke ringt, wird hier ein Einstieg gehandelt, den noch kein Orderbuch gesehen hat. Das Kapital verschiebt sich sichtbar in diese Richtung.

Jeder Dollar, der über die gebührenfreie Cross-Chain-Brücke von Pepeto läuft, kommt auf der anderen Seite vollständig an. Handelnde behalten damit ihre gesamte Rendite, statt einen Anteil an die Börse abzugeben, und genau deshalb wandert das Volumen weiter über diesen Weg. Dieses Volumen trifft auf eine feste Menge von 420 Billionen Token, deren wöchentliche Verbrennungen den verfügbaren Bestand laufend verkleinern. Jeder Handel verengt so den Umlauf, während die Nachfrage weiter steigt.

Hinter dieser Konstruktion steht der Entwickler des ursprünglichen Pepe, der den Einstieg bei 0,0000001887 Dollar angesetzt hat. SolidProof hat den vollständigen Vertragscode geprüft und freigegeben, bevor der Vorverkauf seinen ersten Dollar angenommen hat, sodass die Struktur nach dem Listing unverändert bestehen bleibt. Der Risikoscanner von PepetoAI schließt den Kreis und bewertet jeden Handel vom Einstieg bis zum Ausstieg, damit einfließendes Kapital sein Risiko kennt, bevor es sich bindet.

Das Ergebnis ist bereits sichtbar. Der Vorverkauf hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, bevor eine einzige Börse den Handel eröffnet hat. Die erwartete Notierung an der Binance ist das Ereignis, das diesen Einstieg in einen Börsenkurs übersetzen könnte. Wallets rechnen deshalb weiter nach, weil eine große Notierung bisher jeden unterbewerteten Token neu bewertet hat. Auf pepetocoin.com steigt der eingesammelte Betrag weiter, während der Einstiegspreis noch derselbe ist.

Fazit

Die Ethereum Prognose hängt weiter an der Zone zwischen 1.924 und 2.000 Dollar, und selbst ein Ausbruch bewegt sich in Prozent statt in Vielfachen. Glamsterdam verbessert das Netzwerk, ändert aber nichts an der Mathematik einer Bewertung von 231 Milliarden Dollar. Ether war einmal günstig und übersehen, bevor die Münze 4.953 Dollar erreichte. Dieselbe Form entsteht heute in einem Vorverkauf, den der offene Markt noch nicht angefasst hat. Die erwartete Binance-Notierung dürfte trennen, wer gehandelt hat und wer nur zugesehen hat. Wer wartet, zahlt am Listing-Tag genau den Kurs, den frühe Wallets heute noch umgehen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Ethereum Prognose für August 2026?

Die Ethereum Prognose für August liegt in einer Spanne zwischen 1.850 und 1.975 Dollar. Der 100-Tage-Durchschnitt bei 1.924 Dollar entscheidet, ob der Weg in Richtung 2.000 Dollar frei wird.

Was ist Pepeto und wo findet der Vorverkauf statt?

Pepeto ist ein Handelsplatz mit gebührenfreier Cross-Chain-Brücke, dessen Vertragscode von SolidProof geprüft wurde. Der Vorverkauf läuft unter pepetocoin.com und ist über die offizielle Pepeto-Website erreichbar.