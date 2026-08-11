Cardano Kurs steigt vor dem ADA ETF Termin am 9. August 2026

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Der Cardano Kurs notiert bei rund 0,20 Dollar und liegt damit etwa 20 Prozent über dem Stand der Vorwoche. Damit führt ADA die großen Altcoins in einer Woche an, in der der Gesamtmarkt kaum vom Fleck kommt. Der Grund liegt nicht im Chart, sondern im Kalender, denn am heutigen 9. August läuft eine Frist ab, die seit Februar tickt. Wale sammelten in wenigen Tagen mehr als 240 Millionen ADA ein. Reicht dieser Termin aus, um den Ausbruch zu tragen, oder kaufen die größten Adressen längst etwas anderes?

Cardano Kurs vor der ETF Frist und was die ADA Daten zeigen

Die Frist stammt aus dem Februar 2026, als die CME geregelte ADA Terminkontrakte startete. Die amerikanische Aufsicht verlangt sechs Monate Handelsgeschichte an einem regulierten Terminmarkt, bevor ein Spot ETF das vereinfachte Prüfverfahren nutzen darf. Laut CoinPedia endet diese Frist am heutigen 9. August und nimmt damit eine der zentralen Hürden aus dem Weg. Eine Zulassung ist damit nicht beschlossen, doch der Weg dorthin wird kürzer. Mehrere Anbieter haben inzwischen Anträge für ADA Fonds eingereicht, womit der Termin mehr ist als eine Formalie für ein einzelnes Haus.

Grayscale steht dabei am weitesten vorn, denn bei einer Aktivierung nach dem Stichtag läuft eine Prüfungsfrist von 75 Tagen bis zum 23. Oktober. Der Cardano Kurs reagiert darauf mit einem Tagesplus von sieben Prozent und einer Rückkehr über die Marke von 0,20 Dollar. Laut BTC-ECHO liegt die Marktkapitalisierung bei rund 7,56 Milliarden Dollar, womit ADA weiter zu den größten Altcoins zählt. Der Markt hat den Termin also bereits eingepreist, ohne zu wissen, ob die Aufsicht ihn überhaupt nutzt.

Das Allzeithoch von 3,09 Dollar stammt aus dem September 2021 und liegt mehr als 93 Prozent entfernt. Selbst ein Sprung auf 0,30 Dollar bringt bei einer Bewertung in Milliardenhöhe eine Rendite, die ein Vielfaches an frischem Kapital verlangt. Genau an dieser Stelle stellt sich die Frage, wo im Markt noch ein Einstieg liegt, der nicht auf eine Erholung wartet, sondern auf ein Ereignis.

Cardano Kurs trifft auf die Vorverkaufsrechnung von Pepeto

Die Rechnung hinter dem Cardano Kurs ist einfach. Wer bei 0,20 Dollar einsteigt und 0,30 Dollar erwartet, plant mit einer Bewegung von 50 Prozent, und dafür muss frisches Kapital in Milliardenhöhe in ein bereits bewertetes Netzwerk fließen. Die ETF Frist gibt ADA einen Termin, doch sie verändert die Größe des Netzwerks nicht. Wallets, die diese Rechnung kennen, suchen deshalb nach Positionen, die ein Ereignis vor sich haben und keinen Rückweg.

Genau eine solche Position baut Pepeto mit einer Cross Chain Bridge, die Vermögenswerte ohne Kosten zwischen Blockchains bewegt, sodass exakt der Betrag ankommt, den ein Trader losschickt. Ergänzt wird sie von einer gebührenfreien Handelsplattform, die Trades über Ketten hinweg ausführt, ohne einen Cent einzubehalten, und damit jede Position von der Eröffnung bis zur Auszahlung vollständig hält. Der Vorverkauf hat bisher mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt.

Die auf 420 Billionen Token begrenzte Gesamtmenge ist durch eine Prüfung von SolidProof abgesichert, denn das Unternehmen hat den gesamten Programmcode kontrolliert und bestätigt, bevor der Vorverkauf überhaupt geöffnet wurde. Ein ehemaliger Binance Experte baut den Weg zur Börse bis zum Tag der Notierung. Das Tempo der Einstiege steigt mit jeder Runde und erzählt damit eine Geschichte, die der Preis von 0,0000001887 Dollar noch nicht abbildet. Der Abstand zwischen Vorverkauf und Börsenpreis ist damit kein Versprechen, sondern eine Struktur, die sich mit jeder gefüllten Runde verengt.

Wer die Zahlen prüfen möchte, findet sie auf der offiziellen Website von Pepeto. Das erwartete Binance Listing wandelt den heutigen Vorverkaufspreis in einen Kurs um, den der offene Markt danach nicht mehr anbietet. Die größten Adressen sitzen bereits auf dieser Position, weil sie das Ergebnis berechnet haben, bevor sie handelten.

Fazit

Der Cardano Kurs hat mit der ETF Frist und den Walkäufen zwei echte Argumente, und die Erholung bis 0,25 oder 0,30 Dollar bleibt realistisch. Diese Bewegung verlangt jedoch neues Kapital in Milliardenhöhe, weil die Bewertung jede Rendite von vornherein begrenzt. Der Vorverkauf von Pepeto zu sechs Nullen hinter dem Komma braucht diese Summen nicht, um dieselbe Prozentzahl zu erreichen. Die Runden schließen schneller, als die Nachrichtenlage es abbildet. Wer jetzt zum Vorverkaufspreis einsteigt, könnte genau diesen Abstand später als Gewinn verbuchen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie entwickelt sich der Cardano Kurs nach dem 9. August 2026?

Der Cardano Kurs notiert bei rund 0,20 Dollar und trifft am heutigen 9. August auf das Ende der sechsmonatigen Terminmarktfrist. Bei einer Aktivierung des Grayscale Antrags fällt eine Entscheidung bis zum 23. Oktober.

Was ist Pepeto und wo finde ich den Vorverkauf?

Pepeto ist ein Meme Token mit Cross Chain Bridge und Prüfung durch SolidProof, dessen Vorverkauf mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. Alle Angaben stehen auf pepetocoin.com unter https://pepetocoin.com.