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In vier Handelstagen sind rund 754 Millionen Dollar in die US Spot ETFs auf Bitcoin geflossen, die stärkste Woche seit April. Trotzdem bewegt sich der Bitcoin Kurs kaum. BTC notiert bei rund 65.100 Dollar, weiter unter der Kostenbasis kurzfristiger Anleger von 67.523 Dollar. Der Angst und Gier Index steht bei 25.

Der US Arbeitsmarkt hat im Juli 23.000 Stellen verloren, erwartet worden war ein Plus von 80.000. Institutionen kaufen die Angst, doch der Chart reagiert nicht. Dieser Artikel zeigt die frischen ETF Zahlen, die entscheidenden Marken und einen Bereich des Marktes, in dem Kapital schneller fließt als in jeden Coin mit Billionenbewertung.

Bitcoin Kurs: ETF Millionen treffen auf eine Wand bei 64.587 Dollar

BTC stand am 8. August bei 65.103 Dollar. Laut The Coin Republic flossen 754 Millionen Dollar in die Spot ETFs, der zweitgrößte Wochenzufluss des Jahres. Dahinter stehen 11.792 gekaufte Bitcoin, die direkt in die Wallets der ETF Anbieter geflossen sind. Diese Woche folgt auf den schwächsten Monat des Jahres, in dem allein die letzte Sitzung 265 Millionen Dollar an Abflüssen verzeichnete. Die Umkehr ist deutlich, das Kapital ist mit Überzeugung zurückgekehrt.

Statt 80.000 neuer Stellen meldete die Behörde für Juli einen Verlust von 23.000 Jobs, die Arbeitslosenquote stieg auf 4,1 Prozent. BTC schoss laut TheStreet kurzzeitig auf 65.352 Dollar und fiel sofort zurück. Wallets mit 10 bis 10.000 BTC haben seit dem 29. Juli über 20.000 Bitcoin eingesammelt. Die Überzeugung ist vorhanden, sie zeigt sich nur nicht im Chart. Der Fear and Greed Index bleibt bei 25 und signalisiert extreme Angst, obwohl die Akkumulation der Wale das Gegenteil vermuten lässt.

Technisch hängt alles am 50 Tage Durchschnitt bei 64.587 Dollar, der jeden Anlauf der vergangenen drei Wochen gestoppt hat. Der 100 Tage Durchschnitt liegt bei 67.025 Dollar, der 200 Tage Durchschnitt bei 72.569 Dollar, und der Abstand zum Rekordhoch von 126.080 Dollar beträgt rund 48 Prozent. Die wichtigste Unterstützung liegt bei 62.600 Dollar, das Basisziel für August bei 67.000 Dollar. Bei 1,3 Billionen Dollar Bewertung bewegen dreistellige Millionenzuflüsse den Kurs nur um wenige Prozent. Wer größere Bewegungen sucht, landet bei Projekten, deren Preis noch vor der ersten Notierung festgelegt wird und mit jeder geschlossenen Runde steigt.

Pepeto: Die Nachfrage zieht mit jeder Runde an, die sich füllt

BTC zeigt einen Markt voller institutionellem Kapital, in dem die Bewegung trotzdem klein bleibt. Genau diese Rechnung führt Anleger zu einem Vorverkauf, der noch keinen Börsenkurs besitzt. Pepeto steht im Mittelpunkt, weil dort messbare Technik und ein fester Einstiegspreis zusammentreffen, und die Frage ist nicht ob, sondern wie viele Runden noch offen sind.

10,38 Millionen Dollar sind in diesen Vorverkauf geflossen, und der Grund ist mechanisch. Die gebührenfreie Cross Chain Swap Engine entfernt jede Handelsgebühr aus jeder Transaktion auf jeder Chain. Dieses Volumen trifft auf ein festes Angebot von 420 Billionen Token, das niemals wächst, während ein wöchentlicher Burn dauerhaft Angebot aus dem Umlauf entfernt. Mehr Nachfrage, weniger Angebot, eine Richtung.

Dieser mechanische Druck unterscheidet den Vorverkauf von einer Wette. SolidProof hat sämtliche Verträge vollständig untersucht und freigegeben, bevor die erste Runde startete. Der Entwickler ist ein ehemaliger Binance Experte, der den Weg zur Notierung geformt hat. Der Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe Coin gestartet hat, treibt die virale Seite an, die aus einem Meme Milliarden an Marktwert gemacht hat.

Ein Risikobewerter namens PepetoAI liest jede Position vom Einstieg bis zum Ausstieg, und eine Cross Chain Bridge bewegt Vermögenswerte zwischen den Blockchains. Der Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, weil die erwartete Binance Notierung noch nicht geöffnet hat. Sobald sie öffnet, ersetzt Börsenvolumen die Vorverkaufspreise, und diesen Einstieg gibt es nicht mehr.

Fazit

BTC profitiert von institutionellem Kapital und bewegt sich trotzdem in einer engen Spanne. ETH bei 8 Dollar im Jahr 2016 vor dem Anstieg auf 4.900 Dollar zeigt, was ein früher Einstieg vor der Börsennotierung bedeuten kann. Beim Pepeto Vorverkauf treffen dieselbe Überzeugung, eine erwartete Binance Notierung, wöchentliche Burns und 10,38 Millionen Dollar an gebundenem Kapital aufeinander. Die Runden schließen schneller, die Notierung rückt näher, und danach existiert dieser Preis nicht mehr.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Warum steigt der Bitcoin Kurs trotz der ETF Zuflüsse nicht?

Der 50 Tage Durchschnitt bei 64.587 Dollar stoppt jeden Ausbruch. Bei 1,3 Billionen Dollar Bewertung reichen 754 Millionen Dollar nur für wenige Prozent.

Warum wird Pepeto neben den Bitcoin News genannt?

Pepeto zieht Vorverkaufskapital mit einer gebührenfreien Engine und einer erwarteten Binance Notierung, mit 10,38 Millionen Dollar bisher. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.