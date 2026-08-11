Ethereum News: ETH klebt bei 1.925 Dollar, obwohl ETFs fünf Wochen in Folge kaufen

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Die Ethereum News der Woche liefern eine Serie, die es 2026 noch nicht gab, denn die US Spot ETFs sammelten fünf Wochen in Folge frisches Kapital ein. Allein in der vergangenen Woche flossen 244,9 Millionen US-Dollar in diese Produkte. Dazu kam ein schwacher US Arbeitsmarktbericht am Freitag mit einem Rückgang von 23.000 Stellen, erwartet war ein Plus von 80.000. Trotzdem steht ETH am Sonntag bei rund 1.925 US-Dollar und damit fast auf dem Stand vom Monatsanfang. Das Kapital kommt, der Kurs folgt nicht. Dieser Artikel zeigt die ETF Zahlen, die großen Adressen und die technische Lage. Und er zeigt, welches Muster erfahrene Wallets in genau diesen Zahlen bereits erkennen.

Ethereum News der Woche: ETF Zuflüsse, ETH Wale und schwache Arbeitsmarktdaten

Die US Spot ETFs auf Bitcoin und Ethereum sammelten in der vergangenen Woche zusammen 1,1 Milliarden US-Dollar ein, berichtet The Block auf Basis von SoSoValue Daten. Auf die Ethereum Produkte entfielen 244,9 Millionen US-Dollar und damit das beste Wochenergebnis seit Mitte April. Der Donnerstag lieferte mit 92,2 Millionen US-Dollar den stärksten Einzeltag der Woche. Nur der Montag endete mit einem Abfluss von 11,4 Millionen US-Dollar.

Das verwaltete Vermögen der Ethereum ETFs lag am Freitag bei 10,74 Milliarden US-Dollar gegenüber kumulierten Zuflüssen von 11,46 Milliarden US-Dollar. Die Lücke von rund 711 Millionen US-Dollar lag Mitte Juni noch bei etwa 2,0 Milliarden US-Dollar. Auf der Blockchain kaufen die großen Adressen weiter, denn Wallets mit 10.000 bis 100.000 Ether halten laut CryptoQuant einen Rekordbestand von 19,6 Millionen Ether. Mitte 2025 waren es noch rund 14 Millionen Ether.

Für Rückenwind sorgte der Arbeitsmarktbericht, denn Bitcoin.com News zufolge preisten die Märkte danach eine Zinserhöhung im September aus. Institutionelles Kapital baut seine Positionen also in aller Ruhe auf, ohne den Kurs zu bewegen. ETH notiert weiter bei rund 1.925 US-Dollar und damit weit unter dem Allzeithoch von 4.946 US-Dollar. Für die großen Adressen ist das eine Frage von Monaten, nicht von Tagen.

Ethereum News trifft Pepeto: Warum die schnellsten Wallets nicht auf Monate warten

Die ETF Zuflüsse zeigen echtes Vertrauen, doch sie verändern die Größe dieses Marktes nicht. Genau deshalb sortieren sich die schnellsten Wallets gerade an einer anderen Stelle ein. Der Weg von 1.925 US-Dollar zurück auf 2.030 US-Dollar ist eine Bewegung von gut fünf Prozent, die Wochen oder Monate braucht.

Pepeto rechnet in einer völlig anderen Größenordnung, und deshalb sind bereits 10,38 Millionen US-Dollar zum Preis von 0,000000188 US-Dollar eingestiegen. Das nahende Binance Listing schließt dieses Fenster Schritt für Schritt. Der gebührenfreie Swap zwischen den Ketten läuft bereits, und weil er der günstigste Weg über alle Blockchains ist, kommen die Nutzer zurück. Jeder erneute Besuch leitet Volumen durch den eigenen Token, und dieser Fluss wird zu strukturellem Kaufdruck. Eine Bridge öffnet den Trichter von einer Kette auf alle Ketten, sodass die Nachfrage nie an einem Netzwerk hängt.

Der PepetoAI Risikobewerter benotet anschließend jeden Handel vom Einstieg bis zum Ausstieg. Das Kapital bleibt dadurch im Ökosystem, statt an Betrugsprojekte oder schlechte Setups zu verlieren. Diese Schleife sitzt auf einer festen Menge von 420 Billionen Token, aus der wöchentlich Einheiten dauerhaft verschwinden. Die Nachfrage wächst also weiter, während das Angebot alle sieben Tage kleiner wird. Sicherheit liefert SolidProof, denn die Prüfer kontrollierten und bestätigten den kompletten Code, bevor der Vorverkauf öffnete.

An der Spitze des Teams steht der Entwickler, der schon den ursprünglichen Pepe gebaut hat. Jedes einzelne Teil greift dabei sauber in das nächste. Günstige Trades gewinnen Volumen, das Volumen speist den Token, die Verbrennungen verknappen das Angebot, und das Listing zündet alles.

Fazit

Die Ethereum News dieser Woche zeigen Kapital, das sich still positioniert. Die Wallets, die Pepeto gerade füllen, lesen dieselben Meldungen wie alle anderen, erkennen darin aber ein Muster, das die meisten erst nach dem Listing benennen. Große Adressen steigen mit derselben Überzeugung ein wie vor dem Dogecoin Lauf von 0,004 auf 0,74 US-Dollar. Pepe Herkunft, wöchentliche Verknappung und ein nahendes Binance Listing ergeben dieses Muster. Die eingezahlten 10,38 Millionen US-Dollar stammen von Wallets, die diesen Abstand längst ausgerechnet haben. Wer jetzt einsteigt, gehört zu den Adressen, an die sich dieser Zyklus erinnern wird, und das Listing schließt die einzige Tür zu diesem Preis.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Warum steigt der ETH Kurs trotz der ETF Zuflüsse nicht?

Institutionelles Kapital baut seine Positionen langsam auf, während 19,6 Millionen Ether in großen Wallets gebunden sind und der Kurs bei rund 1.925 US-Dollar verharrt.

Warum sprechen Anleger gerade über Pepeto?

Pepeto verbindet einen Einstieg im Bruchteil eines Cent mit einem nahenden Binance Listing und öffnet damit einen Abstand, den die ETH Erholung nicht bietet. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.