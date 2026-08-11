Strategische Allianz: Rio Tinto plant 15 Mio. USD-Einstieg! Kein Wunder, bei solchen Ergebnissen!

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Rio Tinto plant einen strategischen Einstieg, CD Capital könnte zusätzliche Mittel bereitstellen und 'Albor' liefert 180 Meter mit 0,98% CuEq. Beide Finanzierungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Mogotes Metals Inc. · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-/Marketingberatervertrag mit Mogotes Metals Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH · Vergütung durch SRC · Eigene Aktienpositionen von Jörg Schulte und JS Research GmbH in Mogotes Metals Inc.: keine · Erstveröffentlichung: 11. August 2026, 5:32 Uhr Europa/Berlin · Informationsstand: 9. August 2026 ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Kupfer bleibt eines der zentralen Metalle für Stromnetze, Rechenzentren, Elektromobilität und den Ausbau der Energieinfrastruktur. Gleichzeitig wird neues Angebot immer schwieriger und teurer zu erschließen. Die Internationale Energieagentur verweist auf sinkende Erzgehalte, steigende Kapitalkosten und durchschnittlich rund 17 Jahre von der Entdeckung bis zur Produktion. Im Global Critical Minerals Outlook 2026 erwartet die IEA auf Basis der aktuellen Projektpipeline für 2035 weiterhin eine Versorgungslücke von rund 25% - etwas geringer als die 30%-Schätzung des Vorjahres, aber weiterhin erheblich.

Quelle: Internationale Energieagentur (IEA); eigene Darstellung

Hinzu kommt eine außergewöhnliche Handelsverzerrung in den USA: Raffiniertes Kupfer ist von den bestehenden "Section 232'-Zöllen weiterhin ausgenommen, über mögliche Zölle von 15% ab 2027 und 30% ab 2028 ist noch nicht entschieden. Die Aussicht auf solche Abgaben hat große Mengen physischen Metalls in die USA gezogen und die regionalen Lagerbestände verschoben. Für Explorationsunternehmen ist dies kein kurzfristiger Preisgarant, unterstreicht aber die strategische Bedeutung neuer langfristiger Kupferquellen.

In dieses Umfeld fällt die aktuelle Entwicklung bei Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6). Das Unternehmen besitzt noch keine Mineralressource auf seinem Flaggschiffprojekt "Filo Sur'. Mogotes interpretiert die Ergebnisse seiner ersten vollständig finanzierten Bohrsaison jedoch als zwei neue Cu-Au-Ag-Mo-Systeme. Der geplante Einstieg von Rio Tinto könnte der Explorationsstory nun einen wichtigen finanziellen Baustein geben.

Rio Tinto plant strategischen 15 Mio. USD-Einstieg!

Am 13. Juli 2026 unterzeichnete Mogotes Metals Inc. (WKN: A3ENQ6) mit Rio Tinto Exploration Canada Inc. ein bindendes Term Sheet. Rio Tinto oder ein verbundenes Unternehmen soll 30.387.857 Einheiten zu 0,70 CAD je Einheit zeichnen. Der Bruttoerlös würde 21,27 Mio. CAD beziehungsweise rund 15 Mio. USD betragen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Warrant. Insgesamt wären damit 15.193.929 Warrants verbunden, die für 18 Monate zu 1,- CAD je Aktie ausgeübt werden könnten. Bei vollständiger Ausübung würden Mogotes weitere rund 15,19 Mio. CAD zufließen.

Nach Abschluss der Platzierung soll Rio Tinto zunächst ungefähr 5% an Mogotes halten. Während einer zunächst 15-monatigen Exklusivitätsperiode - im gegenseitigen Einvernehmen verlängerbar um weitere sechs Monate - soll Rio Tinto bei konkurrierenden Drittangeboten für "Filo Sur' oder die projekttragenden Tochtergesellschaften ein Recht zum Gleichziehen ("Right to Match') erhalten. Zudem ist ein Aufstockungsrecht bis auf 9,99% auf teilweise verwässerter Basis vorgesehen. Es ist an die im Term Sheet festgelegte Preisformel und die Zustimmung der TSX Venture Exchange gebunden.

Das Closing steht unter anderem unter dem Vorbehalt der erforderlichen regulatorischen und sonstigen Genehmigungen. Rio Tintos geplante Investition ist daher ein strategisches Signal, aber weder ein Eigentumserwerb an "Filo Sur' selbst noch ein Nachweis für eine wirtschaftliche Lagerstätte.

Bis zu 18,9 Mio. CAD zusätzlich von CD Capital!

Unmittelbar nach der Rio Tinto-Meldung machte der bestehende Großaktionär CD Capital Fund IV L.P. von vertraglichen Rechten Gebrauch. Nach der aktualisierten Meldung vom 21. Juli sollen CD Capital und weitere berechtigte Aktionäre bis zu 38.558.817 Stammaktien zu 0,49 CADzeichnen können. Daraus könnten Mogotes brutto bis zu 18,89 Mio. CAD zufließen. Auch dieses Closing ist noch von Bedingungen einschließlich der TSXV-Genehmigung abhängig.

Sollten sowohl die Rio Tinto-Platzierung als auch die aktualisierte Zeichnung durch CD Capital und weitere berechtigte Aktionäre vollständig abgeschlossen werden, lägen die möglichenunmittelbaren Bruttoerlöse zusammen bei rund 40,2 Mio. CAD - noch vor möglichen späteren Erlösen aus der Ausübung der Rio Tinto-Warrants. Für einen Explorer wäre dies ein bedeutender Finanzierungsschritt.

Geplante Allianz soll Kapital und technische Reichweite verbinden!

Nach dem geplanten Closing sollen Mogotes und Rio Tinto eine strategische und technische Allianz eingehen. Vorgesehen sind ein gemeinsamer technischer Ausschuss, der Einsatz proprietärer geochemischer und geophysikalischer Rio-Tinto-Werkzeuge bei "Filo Sur' sowie gemeinsame Bemühungen zur Konsolidierung weiterer aussichtsreicher Flächen im "Vicuña'-Distrikt.

Die Allianz soll zunächst "Filo Sur' und das breitere "Vicuña'-Portfolio erfassen. Vorbehaltlich endgültiger "Filo Sur'-Verträge wollen die Parteien außerdem prüfen, ob das Konzept auf weitere aussichtsreiche Mineralgürtel übertragen werden könnte, darunter Kasachstan mit dem optionierten "Beskauga'-Projekt. Ob und zu welchen Bedingungen eine Erweiterung erfolgt, ist offen.

Quelle: Mogotes Metals

Die Beziehung zu Rio Tinto geht damit bereits über "Filo Sur' hinaus: Im April 2026 sicherte sich Mogotes (WKN: A3ENQ6) zudem eine Option auf das "Copper Cliff'-Projekt in Montana von Rio Tintos Kennecott Exploration. Gleichwohl entstehen aus der angekündigten Allianz keine automatischen Entwicklungs-, Finanzierungs- oder Übernahmeverpflichtungen über die ausdrücklich vereinbarten Bedingungen hinaus.

"Filo Sur': geologische Nachbarschaft mit klaren Grenzen!

"Filo Sur' liegt unmittelbar südlich und entlang des Streichens der "Filo del Sol'-Entdeckung, die von BHP und Lundin Mining im "Vicuña'-Projekt weiterentwickelt wird. Die für "Filo del Sol' und Josemaria gemeinsam gemeldete Mineralressource auf 100%-Basis enthält rund 14,34 Mio. Tonnen Kupferin den Kategorien "gemessen und angezeigt' sowie 32,26 Mio. Tonnen Kupfer in der Kategorie "abgeleitet'. Diese Mineralressourcen sind keine Mineralreserven, gehören ausschließlich zu den benachbarten Drittprojekten und dürfen nicht auf "Filo Sur' übertragen werden.

Auch geologische Ähnlichkeiten zwischen "Albor' und "Filo del Sol' - etwa Alteration, Sulfid-Assoziationen und Struktur - sind lediglich Explorationshinweise. Sie erlauben keine Aussage über Größe, Gehalt, Kontinuität, Ressource oder Wirtschaftlichkeit einer möglichen Lagerstätte auf "Filo Sur'.

"Albor': 180 Meter mit 0,98% CuEq als zentraler Bohrkatalysator!

Der bislang wichtigste aktuelle technische Katalysator ist Bohrloch FS_DDH_016. Die endgültigen Analysen ergaben 180,0 m mit 0,98% CuEq ab 108 m - zusammengesetzt aus 0,51% Kupfer, 0,37 g/t Gold, 2,8 g/t Silber und 119 ppm Molybdän.

Darin liegen mehrere höhergradige Abschnitte, darunter 58,0 m mit 1,77% CuEq ab 111 m sowie 9,0 m mit 2,84% CuEq ab 276 m. Die Mineralisierung beginnt in einer Bohrlochtiefe von 108 m. Ihre Grenzen sind nach Unternehmensangaben entlang des Streichens und in der Tiefe noch nicht durch Bohrungen definiert.

Quelle: Mogotes Metals

"Cruz del Sur' und ausstehende Analysen als nächste Katalysatoren!

Neben "Albor' meldete Mogotes in der ersten vollständig finanzierten Bohrsaison auch das "Cruz del Sur'-System. Das Unternehmen interpretiert die bisherigen Ergebnisse als Hinweise auf ein größeres Gold-Kupfer-System, das entlang des Streichens und in der Tiefe offen ist.

Quelle: Mogotes Metals

Als nächste operative Schritte erwartet Mogotes die noch ausstehenden endgültigen Analysen der Bohrlöcher FS_DDH_013 und FS_DDH_015 in Chile sowie die Zusammenstellung der Explorations- und Bohrdaten 2025/2026. Anschließend sollen Offset-Bohrungen bei "Albor' geplant und priorisiert werden, um die Ausdehnung der Brekzienmineralisierung und ein mögliches größeres Porphyrsystem zu testen. Ergebnisse und Zeitpläne sind nicht garantiert.

Fazit: Kapitalstory gestärkt - Geologie und Closing bleiben entscheidend!

Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6) steht nach der ersten vollständig finanzierten "Filo Sur'-Bohrsaison an einem interessanten Übergangspunkt. "Albor' liefert mit 180 m bei 0,98% CuEq einen klaren Explorationsansatz. "Cruz del Sur' erweitert nach Unternehmensinterpretation die Zahl der prioritären Ziele. Der geplante Einstieg von Rio Tinto könnte Mogotes zugleich zusätzliches Kapital, technische Kompetenz und einen strategischen Partner erschließen.

Der zweite Finanzierungsbaustein von CD Capital und weiteren berechtigten Aktionären könnte den Spielraum zusätzlich erhöhen. Sollten beide Transaktionen vollständig schließen, könnte Mogotes unmittelbar rund 40,2 Mio. CAD brutto einwerben. Das würde die Finanzierung weiterer Exploration stärken.

Die nächsten überprüfbaren Prüfsteine sind daher die Closings der Finanzierungen, die endgültigen Analysen von FS_DDH_013 und FS_DDH_015, die Planung der "Albor'-Offset-Bohrungen und der Nachweis räumlicher Kontinuität. Erst weitere Bohrungen und eine spätere Ressourcendefinition könnten zeigen, ob sich aus den bisherigen Explorationshinweisen ein belastbares Projektprofil entwickelt. Darin liegt die Chance - aber zugleich auch das zentrale Risiko - der Mogotes Metals (WKN: A3ENQ6)-Story.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Für die BCSC-/NI-43-101-nahe Einordnung sind zwei Einschränkungen wesentlich: Die gemeldeten Intervalle sind Bohrlochlängen und keine bestätigten wahren Mächtigkeiten. Außerdem beruht CuEq auf angenommenen Metallpreisen und jeweils 80% metallurgischer Gewinnung für Kupfer, Gold, Silber und Molybdän. Auf "Filo Sur' wurden bislang keine metallurgischen Tests durchgeführt; tatsächliche Gewinnungsraten können daher wesentlich abweichen.

CuEq dient somit als Vergleichskennzahl und darf nicht mit einem nachgewiesenen wirtschaftlichen Wert gleichgesetzt werden. Mogotes besitzt auf "Filo Sur' bislang keine Mineralressource und keine Mineralreserve.

Quellen und Informationsstand

Mogotes Metals Inc.: Unternehmensmeldungen vom 1. Mai, 14. Mai, 9., 13., 14. und 21. Juli sowie vom 7./8. August 2026; Filo-Sur Technical Report mit Stichtag 27. Februar 2024; aktuelle technische Offenlegungen und Unternehmenspräsentation. Lundin Mining/BHP: "Vicuña' Integrated Technical Study und Mineral Resource Estimate vom 16. Februar 2026. International Energy Agency: Global Critical Minerals Outlook 2026 und Copper Commentary vom 2. März 2026. US-Regierung: Section-232-Kupferproklamationen 2025/2026. Informationsstand: 9. August 2026.

Methodik und Abgrenzung: Unternehmensmeldungen, technische Berichte und Drittquellen wurden redaktionell gegengeprüft. Es wurden keine eigenen Ressourcen-, Wirtschaftlichkeits-, Unternehmenswert- oder Kurszielmodelle erstellt. Angaben zu benachbarten Projekten dienen ausschließlich der regional-geologischen Einordnung und sind nicht als Hinweis auf Ressourcen oder Wirtschaftlichkeit von "Filo Sur' zu verstehen.

Offenlegung, Interessenkonflikte, Risikohinweise und Haftungsausschluss

Art und Auftrag des Inhalts: Diese Veröffentlichung ist eine bezahlte Marketingmitteilung beziehungsweise ein Advertorial im Auftrag von Mogotes Metals Inc. SRC swiss resource capital AG unterhält mit Mogotes Metals Inc. eine entgeltliche, nicht erfolgsabhängige IR-/Marketingbeziehung und vergütet die JS Research GmbH für Erstellung und Verbreitung. Der Beitrag ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung, kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Er enthält kein Kursziel und keine formale Kauf-, Halte- oder Verkaufsempfehlung.

Ersteller, Autor und Zeitpunkt: Ersteller/Herausgeber ist die JS Research GmbH, Olsberg. Verantwortlicher Autor ist Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH. Informationsstand: 9. August 2026. Kein regelmäßiges Update vorgesehen; Aktualisierungen erfolgen nur bei gesetzlicher Pflicht oder freiwilliger redaktioneller Entscheidung.

Eigene Aktienpositionen: Jörg Schulte und die JS Research GmbH halten zum Zeitpunkt der Erstellung weder Aktien noch Derivate oder sonstige Finanzinstrumente von Mogotes Metals Inc. Ob die SRC swiss resource capital AG Aktien, Derivate oder sonstige Positionen in Mogotes Metals Inc. hält, ist Jörg Schulte und der JS Research GmbH nicht bekannt; hierzu wird daher keine negative Tatsachenbehauptung aufgestellt.

Vergütung und weitere Beziehungen: Die bezahlte IR-/Marketingbeziehung zwischen SRC und Mogotes Metals Inc. sowie die Vergütung der JS Research GmbH durch SRC stellen wesentliche wirtschaftliche Interessen im Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung dar. Es bestehen keine Market-Making-, Lead-Manager-, Co-Lead-Manager- oder Investmentbanking-Rollen der JS Research GmbH im Zusammenhang mit Mogotes Metals Inc. Mogotes Metals Inc. hält keine Beteiligung von mindestens 5% an der JS Research GmbH oder an SRC swiss resource capital AG.

Technische Informationen und Qualified Person: Wissenschaftliche und technische Angaben zu "Filo Sur' beruhen auf dem NI-43-101-Technical-Report mit Stichtag 27. Februar 2024 sowie auf späteren Unternehmensmeldungen. Die aktuelle technische Offenlegung von Mogotes für "Filo Sur' wurde nach Unternehmensangaben von Carl Schnell, MAIG, einer Qualified Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt; Herr Schnell ist Head of Geology des Unternehmens und für NI-43-101-Zwecke nicht unabhängig. Diese Publikation selbst ist kein technischer Bericht und wurde nicht von einer eigenen Qualified Person erstellt oder gebilligt. Stephen Nano legte sein Boardmandat mit Wirkung zum 7. August 2026 nieder und unterstützt das Unternehmen nach der jüngsten Meldung weiterhin als Technical Advisor; dies ändert die QP-Zuordnung der technischen Meldung vom 9. Juli 2026 nicht.

Bohrergebnisse und CuEq: Gemeldete Bohrintervalle sind, soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, Bohrlochlängen und keine wahren Mächtigkeiten. CuEq-Werte beruhen auf vom Unternehmen festgelegten Metallpreis- und Gewinnungsannahmen. Für die am 9. Juli 2026 gemeldeten Filo-Sur-Ergebnisse wurden jeweils 80% Gewinnung für Kupfer, Gold, Silber und Molybdän angesetzt. Auf dem Projekt wurden bislang keine metallurgischen Testarbeiten durchgeführt; tatsächliche Gewinnungsraten können wesentlich abweichen. CuEq ist eine illustrative Vergleichskennzahl und kein Nachweis wirtschaftlicher Gewinnbarkeit.

Explorationsstadium, Ressourcen und benachbarte Projekte: "Filo Sur' befindet sich im Explorationsstadium und verfügt bislang über keine Mineralressource und keine Mineralreserve. Explorationsergebnisse, geologische Modelle, geophysikalische oder geochemische Anomalien und Unternehmensinterpretationen garantieren keine spätere Ressourcendefinition oder wirtschaftliche Lagerstätte. Mogotes besitzt keine Rechte an Filo del Sol, Josemaria oder anderen benachbarten Drittprojekten. Ressourcen, Studienergebnisse und wirtschaftliche Kennzahlen solcher Projekte sind nicht indikativ für "Filo Sur'.

Rio-Tinto- und CD-Capital-Transaktionen: Die angekündigte Rio-Tinto-Platzierung und die strategisch-technische Allianz sind zum Informationsstand noch nicht abgeschlossen. Auch die von CD Capital und weiteren berechtigten Aktionären angekündigte Zeichnung steht unter Abschlussbedingungen. Regulatorische Genehmigungen können ausbleiben oder sich verzögern; Bedingungen können geändert werden. Neue Aktien und Warrants führen zu Verwässerung. Potenzielle Warrant-Erlöse sind nicht garantiert.

Wesentliche Risiken: Explorations-, geologische, Ressourcen-, metallurgische, Genehmigungs-, Umwelt-, Höhenlagen-, Wetter-, Infrastruktur-, Länder-, politische, Wechselkurs-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Transaktions-, Partner-, Rohstoffpreis-, Markt-, Liquiditäts- und Totalverlustrisiken. Mogotes ist ein Explorationsunternehmen ohne Produktion und ohne operativen Cashflow aus Bergbau. Die Entwicklung von Projekten kann zusätzliche erhebliche Finanzierungen erfordern.

BaFin-/MAR-Transparenz: Die Tätigkeit der JS Research GmbH ist nach § 86 WpHG bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht angezeigt. Diese Anzeige stellt keine Zulassung, Billigung oder inhaltliche Prüfung des Beitrags durch die BaFin dar. Soweit einzelne Aussagen rechtlich als Anlage- oder Anlagestrategieempfehlung eingeordnet werden sollten, dienen die Angaben zu Identität, Zeitpunkt, Methodik, Interessen, Vergütung und Risiken der Transparenz nach Art. 20 MAR, der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 sowie §§ 85 und 86 WpHG.

BCSC-orientierte Offenlegung: Der bezahlte Auftrag wird am Anfang des Beitrags in hervorgehobener Form offengelegt. Positive Aussagen werden durch wesentliche Risiken, technische Einschränkungen und den Explorationsstatus ergänzt. Keine kanadische oder andere Wertpapieraufsichtsbehörde hat diese Marketingmitteilung geprüft, gebilligt oder missbilligt.

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