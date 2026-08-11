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OPENAI - Die Ethik-Chefin von OpenAI hat das Unternehmen nach weniger als einem Jahr wieder verlassen, was auf eine Reihe von Abgängen inmitten der wachsenden Kritik an der Art und Weise, wie das Unternehmen seine KI-Modelle entwickelt, folgt. Chloé Bakalar kam vergangenes Jahr im August als Leiterin für KI-Ethik zum ChatGPT-Hersteller und verließ das Unternehmen vergangenen Monat ohne öffentliche Ankündigung. Zuvor war sie Chef-Ethikerin bei Meta. Der Abgang ist einer von mehreren hochkarätigen Austritten bei OpenAI in den vergangenen Wochen, darunter Johannes Heidecke, Leiter für Sicherheitssysteme, und Joshua Achiam, Chef-Futurist und ehemaliger Leiter der Missionsausrichtung. (Financial Times)

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August 11, 2026 00:21 ET (04:21 GMT)

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