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Infracore AG veröffentlicht Informationen zu Stabilisierungstransaktionen



11.08.2026 / 07:00 CET/CEST





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Medienmitteilung

Freiburg, 11. August 2026

Infracore AG veröffentlicht Informationen zu Stabilisierungstransaktionen

Infracore AG, eine auf Krankenhaus- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierte Schweizer Immobiliengesellschaft, veröffentlicht heute Informationen zu den Stabilisierungstransaktionen, die seitens der Zürcher Kantonalbank als Stabilisierungsmanager gemäss Art. 126 FinfraV durchgeführt wurden.

Die Informationen zu den Stabilisierungstransaktionen sind hier verfügbar.

Weitere Informationen: Medien- und IR-Kontakt c/o Dynamics Group, Zürich

Thomas Balmer, tba@dynamicsgroup.ch , +41 79 703 87 28

Alexandre Müller, amu@dynamicsgroup.ch , +41 79 635 64 13

Über Infracore AG

Infracore AG ist ein führender Eigentümer von Gesundheitsinfrastruktur in der Schweiz. Das Unternehmen besitzt und entwickelt ein Immobilienportfolio, das speziell auf den Gesundheitssektor ausgerichtet ist. Sein Geschäftsmodell basiert auf langfristigen Mietverträgen mit Krankenhaus- und Gesundheitsdienstleistern, was eine hohe Vorhersehbarkeit der Mieteinnahmen und eine direkte Beteiligung am wachsenden Bedarf an moderner Gesundheitsinfrastruktur in der Schweiz gewährleistet. Infracore ist gemäss dem Standard für Immobiliengesellschaften der SIX Swiss Exchange (INFRAC.SW) kotiert. www.infracore.ch