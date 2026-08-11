Bitcoin News: 853 Millionen Dollar in einer Woche, warum steht BTC trotzdem still?

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Die Bitcoin News vom 9. August 2026 drehen sich um eine einzige Zahl. Die US Spot ETFs auf BTC haben in der Woche bis zum 7. August 853,54 Millionen Dollar eingesammelt, die stärkste Woche seit Mitte April, allein IBIT von BlackRock stand für 693 Millionen Dollar davon. In der Vorwoche flossen aus denselben Fonds noch mehr als 61 Millionen Dollar ab. Trotzdem notiert BTC nur bei rund 65.100 Dollar, knapp über der Marke von 65.000 Dollar. Warum kehrt das institutionelle Geld zurück, während der Chart auf der Stelle tritt?

Bitcoin News: 853 Millionen Dollar ETF Zuflüsse und der Kampf um 65.000 Dollar

Zwischen dem 3. und dem 7. August flossen 853,54 Millionen Dollar netto in die amerikanischen Spot ETFs, wie CoinDesk unter Berufung auf SoSoValue berichtet. In allen fünf Handelstagen standen die Zuflüsse im Plus, am Freitag kamen noch einmal mehr als 98 Millionen Dollar dazu. Bitcoin hat sich damit vom Monatstief bei 62.148 Dollar gelöst. Vom Allzeithoch bei rund 126.000 Dollar aus dem Oktober 2025 fehlen aber weiterhin fast 48 Prozent.

Auf das Jahr gerechnet stehen dieselben Fonds laut Benzinga aber weiterhin mit rund 4,5 Milliarden Dollar im Minus. Auch das Umfeld hat gedreht, denn der US Arbeitsmarktbericht zeigte einen Verlust von 23.000 Stellen, erwartet worden waren mehr als 85.000 neue Stellen. Eine Zinserhöhung in diesem Jahr gilt damit als unwahrscheinlich, was riskante Anlagen stützt. Die Bitcoin News sind also klar positiv, doch eine volle Erholung auf das alte Hoch bedeutet von hier aus etwa eine Verdopplung, und die braucht Monate. Genau deshalb rechnen immer mehr Anleger parallel mit einer Position, die noch ganz am Anfang steht.

Pepeto im Blick, wenn die Bitcoin News nur die Richtung liefern

Die Bitcoin News dieser Woche zeigen eine Richtung, sie zeigen aber noch keine Rendite. Wale und die großen Fonds kaufen Bitcoin auf einem Niveau, das der gesamte Markt längst kennt und einpreist. Eine Position ganz am Anfang einer Kurve funktioniert nach völlig anderen Regeln, und genau an diesem Punkt setzt Pepeto an.

Die gebührenfreie Cross Chain Swap Engine von Pepeto lässt jeden beliebigen Token über jede beliebige Kette wandern, ohne dass dabei Handelsgebühren anfallen. Jeder Dollar, den ein Trader einsetzt, bleibt dadurch vollständig im Einsatz und versickert nicht Stück für Stück bei jeder einzelnen Transaktion an der Börse. Diese Struktur ohne Kosten greift direkt in die Cross Chain Bridge hinein, die verschiedene Netzwerke miteinander verbindet. Wer eine Gelegenheit auf einer anderen Blockchain entdeckt, verschiebt sein Kapital ohne Wartezeit sofort dorthin. Der Handel wird anschließend sofort ausgeführt, ohne dass eine einzige Gebühr die Position berührt.

Dieser geschlossene Kreislauf aus freier Bewegung und freier Ausführung ist der Grund, warum die Rechnung auch bei sehr großem Volumen aufgeht. Hinter dieser Architektur steht genau die Person, die damals den ursprünglichen Pepe Coin gebaut hat. Sicher ist der Vorverkauf deshalb, weil SolidProof den kompletten Vertrag vollständig geprüft und bestätigt hat, bevor der erste Dollar überhaupt in den Vorverkauf geflossen ist.

Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bereits in den Vorverkauf geflossen, und zwar ohne eine einzige Börsennotierung. Jeder dieser Dollar stammt also von Wallets, die vorher sehr genau gerechnet haben. Sie haben abgeschätzt, was ein bald erwartetes Binance Listing mit einem Token anstellt, der aktuell 0,000000188 Dollar kostet. Das Fenster für diesen Einstieg steht im Moment noch offen. Wenn es sich schließt, verschwindet dieser Einstiegspreis dauerhaft und endgültig zusammen mit ihm.

Fazit

Die Bitcoin News bestätigen die Richtung, und genau das macht den nächsten Schritt so wichtig. Richtung ist aber nicht dasselbe wie Rendite. Die besten Einstiege verschwinden in Tagen, nicht in Monaten, und wer heute kauft, zahlt noch den Vorverkaufspreis in einem Fenster, in dem gerade die schärfsten Rechnungen dieses Zyklus entstehen. Jede Stufe hebt den Preis an, und beim Start hört der ursprüngliche Einstieg vollständig auf zu existieren. Genau durch Warten haben Millionen Anleger den frühen DOGE für Bruchteile eines Cents und den frühen SHIB mit zehn Nullen verpasst. Dieses Fenster schließt sich auf dieselbe Weise, Stufe für Stufe, bis die Notierung öffnet und nur noch der Preis der Börse übrig bleibt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was bedeuten die aktuellen Bitcoin News für Anleger?

Sie zeigen mit 853,54 Millionen Dollar Zuflüssen in einer Woche die stärkste institutionelle Nachfrage seit Mitte April. Der Kurs hält sich dabei knapp über 65.000 Dollar.

Warum gewinnt Pepeto gerade jetzt an Aufmerksamkeit?

Weil der Vorverkauf mit gebührenfreien Cross Chain Werkzeugen eine Rechnung eröffnet, die große Coins bei ihren aktuellen Bewertungen nicht mehr liefern. Alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.