FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt zeigt unverändert Stärke. Nach einer Stagnation des Dax nur knapp unter dem jüngsten Rekordhoch zum Wochenauftakt dürfte das deutsche Börsenbarometer am Dienstag zum Handelsbeginn leicht zulegen. Mit einem moderaten Plus von 0,2 Prozent auf 26.370 Zähler taxierte der Broker IG den Dax allerdings noch etwas unter der Höchstmarke vom Freitag von 26.445 Punkten vom Freitag.

Ein gutes Gewinnwachstum der Dax-Unternehmen trotz hoher Energiepreise, "gepaart mit moderaten Bewertungen und zurückhaltender Anlegerstimmung, erzeugen ein konstruktives Umfeld für den Dax", schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank am Morgen. Mit Blick auf den Nahostkonflikt hätten sich die Marktakteure mittlerweile "an eine Situation zwischen Hoffen und Bangen gewöhnt und sich angesichts der wechselhaften Nachrichtenlage ein dickes Fell wachsen lassen".

Gleichwohl gibt Stanzl zu bedenken: "Resilienz ist aber nicht gleichbedeutend mit Immunität: Der Nahostkonflikt bleibt ein Pulverfass, die Stimmung kann jederzeit blitzschnell drehen."/bek/mis