

EQS-Media / 11.08.2026 / 07:30 CET/CEST

Berlin, 11. August 2026 - Zwei Jahre nach Auflage hat LIQID Private Equity NXT seine Aufbauphase abgeschlossen: Der Fonds des digitalen Vermögensverwalters hält über 90 Beteiligungen und investiert mit über 50 Private-Equity-Managern weltweit. Während der Fondslaufzeit gab es bereits erste Exits. Anfang Juli 2026 ging das Portfoliounternehmen Bending Spoons an die Börse. Das Fondsvolumen ist seit Auflage von NXT Mitte 2024 auf über 330 Millionen Euro gewachsen. Das von LIQID insgesamt verwaltete Vermögen liegt bei über 4 Milliarden Euro. "Private Equity war lange ein geschlossener Club für große Vermögen und institutionelle Investoren. Vor zwei Jahren haben wir versprochen, das zu ändern: zu gleicher Qualität und gleichen Konditionen, ab 10.000 Euro mit Sparplan. Heute steht das Portfolio und die ersten Beteiligungen sind realisiert", sagt Christian Schneider-Sickert, Gründer und CEO von LIQID. Von Action bis Bending Spoons: Portfolio diversifiziert investiert Unter den Beteiligungen sind viele Namen, denen Verbraucher täglich begegnen: der Non-Food-Discounter Action, eines der wachstumsstärksten Handelsunternehmen Europas, die Secondhand-Plattform Vinted, die Münchner Hotelgruppe Motel One und der internationale Bildungsanbieter Nord Anglia Education. Hinzu kommen Technologieunternehmen wie der Raumfahrtdienstleister Vantor oder das Mailänder Softwarehaus Bending Spoons, zu dessen Marken Komoot, Vimeo und WeTransfer gehören. Hochspezialisierte Anbieter wie The Rock-it Company, ein Logistikspezialist für zeitkritische Transporte im Live-Entertainment und Entrust, ein führender Anbieter von Versorgungstechnik und Consulting, ergänzen das Portfolio. Aufgebaut wurde das Portfolio über die Co-Investment-Plattform von Partner Neuberger, einem der weltweit größten Private-Equity-Investoren mit mehr als 100 Milliarden US-Dollar investiertem Kapital in Private Markets. Die Partnerschaft bietet Anlegern einen klaren Vorteil: Private Equity NXT beteiligt sich direkt an den Unternehmen, gemeinsam mit Managern wie EQT, KKR, Blackstone, Advent International, TPG und Carlyle, zu denselben Konditionen wie institutionelle Investoren. "Von rund 800 Transaktionen, die wir jedes Jahr prüfen, schafft es weniger als jede zehnte in das Portfolio", sagt José Luis González Pastor, Managing Director bei Neuberger. "Diese Selektivität zahlt sich jetzt aus. In der Qualität des Portfolios und in den ersten Realisierungen." Realitätstest bestanden: Erste Beteiligungen realisiert Mit Entrust verzeichnete der Fonds im Frühjahr 2026 seinen ersten Exit. Der Private-Equity-Manager Kohlberg veräußerte das Unternehmen für rund 2,4 Milliarden US-Dollar an den börsennotierten Technologiekonzern Leidos. Anfang Juli folgte der Börsengang von Bending Spoons an der Nasdaq zu einer Bewertung von rund 18 Milliarden US-Dollar - einer der größten IPOs eines europäischen Unternehmens in diesem Jahr. "Exits sind der Realitätstest für jede Bewertung", sagt Dr. Martin Meuter, Head of Portfolio Management bei LIQID. "Dass bereits nach zwei Jahren die ersten Beteiligungen realisiert wurden, unterstreicht die Qualität des Portfolios sowie die Robustheit des Investmentprozesses. Positiv zu bewerten ist zudem die breite Diversifikation des Portfolios über verschiedene Sektoren, Länder, Strategien und Private-Equity-Manager hinweg." Kurze J-Curve, stetige Wertentwicklung Seit Auflage erzielte Private Equity NXT eine Nettorendite von 15,7 Prozent. Allein in den vergangenen zwölf Monaten legte der Fonds um 17,6 Prozent zu. Dabei ist auch die Entwicklung hervorzuheben: In 16 von 24 Monaten war die Wertentwicklung positiv, und die für Private Equity typische J-Curve blieb kurz. Bereits fünf Monate nach Start notierte der Fonds dauerhaft über seinem Ausgabekurs. Möglich machte das die frühe Beimischung von Secondaries und Mid-Life-Beteiligungen, die vom ersten Tag an zum Ergebnis beitrugen. LIQID setzt weiterhin auf einen konsequent hohen Kapitaleinsatz und eine vorausschauende Liquiditätssteuerung. Anteilsrückgaben wurden seit Auflage jederzeit bedient. Das rollierende Portfolio wird laufend um neue Beteiligungen ergänzt - als Mischung aus etablierten Buyout-Beteiligungen, Growth-Investments und Sonderopportunitäten aus dem globalen Netzwerk von Neuberger. Über LIQID: LIQID ist ein bankenunabhängiges Wealth-Tech-Unternehmen mit Standorten in Berlin und München. Das Unternehmen eröffnet anspruchsvollen Privatanlegern Zugang zu professionellen Investmentstrategien in öffentlichen und privaten Märkten. Insgesamt betreut LIQID ein Vermögen von mehr als 4 Milliarden Euro. Zum Angebot zählen maßgeschneiderte Kapitalmarktportfolios ab 100.000 Euro sowie ausgewählte Private-Market-Lösungen. Investiert wird dabei Seite an Seite mit führenden institutionellen Anlegern. Zu den Partnern zählen die LGT, eine internationale Privatbank im Besitz der Fürstenfamilie von Liechtenstein, HQ Trust, das Multi-Family-Office der Familie Harald Quandt und Upvest, ein führendes Unternehmen für Investment-Infrastruktur. Die Financial Times zählte LIQID 2024 und 2025 zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas. Seit 2017 wird die Vermögensverwaltung von LIQID jährlich vom Wirtschaftsmagazin Capital und dem Ranking-Institut firstfive AG mit Höchstnote ausgezeichnet. Die europäische Ratingagentur Scope zeichnete LIQID als "Besten Asset Manager 2026" in der Kategorie ELTIF aus. Mehr dazu unter www.liqid.de/awards .

Emittent/Herausgeber: LIQID Investments GmbH

Schlagwort(e): Finanzen



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