München (ots) -Neue Software wird eingeführt, Projekte laufen nach Plan und dennoch bleibt der erhoffte Nutzen aus. Viele Unternehmen investieren Millionen in die Digitalisierung, doch an den entscheidenden Schnittstellen zwischen Fachbereichen, IT, Dienstleistern und Management entstehen Missverständnisse, Verzögerungen und Reibungsverluste. Das eigentliche Problem ist oft nicht die Technologie, sondern die Art, wie Menschen miteinander kommunizieren und zusammenarbeiten.Dadurch scheitern die meisten IT-Projekte nicht an mangelnder Kompetenz oder fehlender Technologie, sondern daran, dass Informationen an jeder Übergabe ein Stück verloren gehen. Wer diese Kommunikationslücken schließt, macht aus der IT einen echten Wertschöpfungspartner. Nachfolgend lesen Sie, warum so viele Digitalisierungsprojekte hinter ihren Erwartungen zurückbleiben, welche typischen Kommunikationsfehler Unternehmen immer wieder machen und wie Führungskräfte die Zusammenarbeit zwischen IT und Fachbereichen nachhaltig verbessern können.Wenn alle das Richtige tun und trotzdem das Falsche entstehtViele Digitalisierungsprojekte beginnen mit einer klar formulierten Anforderung. Doch schon an dieser Stelle entstehen häufig Missverständnisse. Fachbereiche beschreiben oft bereits die gewünschte Lösung, obwohl eigentlich das zugrunde liegende Problem entscheidend wäre. Die eigentliche Absicht bleibt dadurch unausgesprochen und geht auf dem weiteren Weg durch das Projekt verloren.Mit jeder Übergabe verändert sich die Information ein Stück. Aus einer fachlichen Anforderung wird eine technische Spezifikation, daraus entstehen Arbeitspakete und schließlich einzelne Tickets für die Umsetzung. Jeder Schritt ist für sich nachvollziehbar und fachlich korrekt. Gleichzeitig verschwindet jedoch immer mehr Kontext. Am Ende wird häufig genau das entwickelt, was dokumentiert wurde - aber nicht unbedingt das, was ursprünglich gebraucht wurde.Dabei gehen in den meisten Projekten nicht die Informationen selbst verloren. Unternehmen dokumentieren heute mehr als je zuvor, erstellen detaillierte Spezifikationen, führen Ticketsysteme und halten Entscheidungen sorgfältig fest. Verloren geht vielmehr die Bedeutung hinter einer Anforderung. Warum ein bestimmtes Problem gelöst werden soll, welche Situation dahintersteht und welches Ziel tatsächlich erreicht werden soll, lässt sich nur begrenzt in Dokumenten festhalten. Genau dieser fehlende Kontext führt dazu, dass alle Beteiligten sorgfältig arbeiten und dennoch am eigentlichen Bedarf vorbeientwickeln.Warum Rückfragen oft ausbleibenEin weiteres Problem entsteht während der Umsetzung. Entwickelnde oder externe Dienstleister stoßen regelmäßig auf Punkte, die sich unterschiedlich interpretieren lassen. Theoretisch könnten sie nachfragen. In der Praxis ist dieser Weg jedoch häufig lang, weil mehrere Ansprechpartner eingebunden sind oder Entscheidungen erst abgestimmt werden müssen. Stattdessen werden Annahmen getroffen, die plausibel erscheinen, aber nicht zwingend richtig sind. Aus einer zunächst kleinen Unklarheit entstehen so oft Fehler, die sich durch den weiteren Projektverlauf ziehen und erst spät auffallen.Dass sich solche Kommunikationswege unmittelbar auf den Projekterfolg auswirken, zeigen auch wissenschaftliche Untersuchungen. Forschende um James Herbsleb konnten nachweisen, dass Arbeitspakete mit mehreren beteiligten Standorten deutlich mehr Zeit benötigen als vergleichbare Aufgaben an einem Ort. Gleichzeitig erschwert räumliche Distanz den informellen Austausch, der gerade bei unerwarteten Fragen oft entscheidend ist. Mehr Dokumentation allein kann diese Lücke deshalb nicht schließen.Warum Probleme oft erst spät sichtbar werdenBesonders tückisch ist, dass Fehler häufig lange unentdeckt bleiben. Jede beteiligte Abteilung erfüllt ihre Aufgaben, Termine werden eingehalten und Statusberichte zeigen Fortschritte. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem Budgets, Zeitpläne und erledigte Arbeitsschritte. Kaum überprüft wird hingegen, ob die ursprüngliche Anforderung entlang des Projekts noch von allen Beteiligten gleich verstanden wird. Ob Informationen an den zahlreichen Übergaben vollständig angekommen sind oder bereits unterschiedlich interpretiert werden, bleibt dadurch meist unsichtbar.Kommt es später zu Nachbesserungen, werden die Ursachen deshalb häufig in der Technik oder der Projektsteuerung gesucht. Tatsächlich liegen sie oft wesentlich früher im Projektverlauf. Missverständnisse verstärken sich entlang der gesamten Kommunikationskette, führen zu zusätzlichen Rückfragen, Nacharbeit und weiteren Übergaben. Dadurch entsteht ein Kreislauf, in dem jede neue Abstimmung erneut Kontext kosten kann.Kommunikation als FührungsaufgabeFührungskräfte können diese Risiken deutlich reduzieren, ohne neue Prozesse oder umfangreiche Regelwerke einzuführen. Entscheidend ist zunächst, die Zahl der Übergaben zwischen Fachbereich und Umsetzung möglichst gering zu halten. Ebenso wichtig ist, dass jede Anforderung ihren fachlichen Zweck bis zur technischen Umsetzung behält und nicht nur beschreibt, was entwickelt werden soll, sondern auch warum. Darüber hinaus lohnt es sich, die Zeit bis zur Beantwortung fachlicher Rückfragen zu beobachten. Je schneller Unsicherheiten geklärt werden können, desto seltener müssen Mitarbeitende auf Vermutungen zurückgreifen.Technologie entscheidet darüber, was technisch möglich ist. Ob ein Projekt am Ende den gewünschten Nutzen erzielt, hängt jedoch von weit mehr ab als einer funktionierenden Software oder einem eingehaltenen Zeitplan. Entscheidend ist, ob das gemeinsame Verständnis über das eigentliche Ziel während des gesamten Projekts erhalten bleibt. Kommunikation ist deshalb keine weiche Begleitmaßnahme, sondern eine zentrale Voraussetzung dafür, dass Digitalisierung nicht nur technisch funktioniert, sondern auch den erwarteten Mehrwert für das Unternehmen schafft.Über René SchröderRené Schröder ist Gründer und Geschäftsführer der RegSus Consulting GmbH in München. Seit über 20 Jahren begleitet er IT-Transformationen im DACH-Mittelstand sowie in regulierten Branchen wie Energie, Pharma und Finanzdienstleistungen. Sein Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit zwischen IT und Fachbereich. Er ist Autor mehrerer Bücher zu IT und Business, zuletzt "E-Mails über den Zaun werfen ist keine Kommunikation" und "Wir irren uns gern gemeinsam". Mehr Informationen unter: https://regsus.de/Pressekontakt:RegSus Consulting GmbHVertreten durch: René SchröderE-Mail: r.schroeder@regsus.deWebsite: https://regsus.de/Original-Content von: RegSus Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176504/6330883