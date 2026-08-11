Der Telehealth-Konzern Hims & Hers hat am Montag nach US-Börsenschluss die Zahlen für das vergangene zweite Quartal vorgelegt. Sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig konnten die Amerikaner die Markterwartungen an das Q2 übertreffen. Allerdings schmeckt den Anlegern die aktualisierte Margenprognose für 2026 nicht.Zwischen April und Juni steigerte das Unternehmen den Umsatz um knackige 38 Prozent auf gut 753 Millionen Dollar (Schätzung: 700 Millionen Dollar). Das bereinigte EBITDA ging zwar um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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