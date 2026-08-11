Nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump ist die Lage rund um die Straße von Hormus offenbar weitgehend unter Kontrolle. Im Weißen Haus erklärte er, Schiffe könnten die strategisch wichtige Meerenge nach einer Minenräumung wieder passieren. Die USA hätten dort "zu 100 Prozent" die Kontrolle.Zwar bringe der Iran vereinzelt weiterhin Minen aus, diese würden jedoch entdeckt und beseitigt. Zugleich forderte Trump von der iranischen Führung finanzielle Ausgleichszahlungen. Aus Teheran gab es zunächst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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