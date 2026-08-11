Meta geht in der KI-Offensive in die Vollen: Wie Konzernchef Mark Zuckerberg am Montag angekündigt hat, will man die Modellgewichte (Weights) des neuesten Modells Muse Spark 1.2 öffentlich zugänglich zu machen. Damit kann das System von Entwicklern und Nutzern heruntergeladen und eingesetzt werden.Zusätzlich bringt Meta mit Muse Glimmer eine neue Open-Source-Modellfamilie an den Start, die speziell für den Einsatz auf Laptops ausgelegt ist.Strategisch setzt Meta dabei bewusst auf offene Modelle. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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