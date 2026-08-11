Die Datadog-Aktie hat nach der Korrektur ein deutliches Lebenszeichen gesendet und am Montag +11,48% zugelegt. Damit holte der Kurs einen Teil des vorherigen Einbruchs wieder auf, nachdem die Aktie nach den Quartalszahlen um rund -19% gefallen war. Der Rebound wirft nun die Frage auf, ob sich damit bereits eine nachhaltige Trendwende abzeichnet oder lediglich eine technische Gegenbewegung läuft. Chartanalyse zur Datadog-Aktie Operativ lieferte Datadog ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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