Die Under Armour-Aktie steht nach einem Kursverlust von rund -90% gegenüber dem Allzeithoch vor einer möglicherweise entscheidenden charttechnischen Phase. Der Kurs nähert sich einem Ausbruch aus einem langfristigen Abwärtstrendkanal. Ein Ausbruch nach oben könnte das Chartbild deutlich aufhellen und eine größere Erholung einleiten. Noch ist dieser jedoch nicht bestätigt - entsprechend bleibt die Situation spannend. Chartanalyse zur Under Armour-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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