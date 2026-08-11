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PR Newswire
11.08.2026 08:18 Uhr
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Pictet ICAV - Net Asset Value(s)

Pictet ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 11

Valuation Date Name ISIN Currency Units NAV per Unit
10/08/2026 PICTET AI ENHANCED US EQUITY UCITS ETF IE000DWHLXXX USD 1730000 10.6834
10/08/2026 PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Dis IE00043ZIXXX USD 1340000 10.6264
10/08/2026 PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Acc IE000JBZXXXX USD 15230000 10.6259
10/08/2026 PICTET AI ENHANCED WORLD EQUITY ETF USD Acc IE000JBZXXXX GBP 15230000 7.8594
10/08/2026 PICTET AI ENHANCED WORLD EX-US EQUITY UCITS ETF USD Dis IE000RYWBXXX USD 10000 10.5789
10/08/2026 PICTET AI ENHANCED WORLD EX-US EQUITY UCITS ETF USD Acc IE000MS76XXX USD 9240000 10.5788
© 2026 PR Newswire
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.