Krypto News heute mit 267 Millionen Dollar für einen Solana ETF der trotzdem schrumpfte

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Anleger steckten im ersten Halbjahr 2026 netto 267,1 Millionen Dollar in den Solana ETF von Bitwise. Am Ende des Halbjahres verwaltete der Fonds trotzdem 49 Millionen Dollar weniger als im Dezember. Die Zahlen stammen aus dem Quartalsbericht vom 7. August und gehören zu den auffälligsten Krypto News dieser Woche. Der Grund liegt nicht in Abflüssen, sondern im Kurs des Basiswerts. SOLANA notiert am 9. August bei rund 76,60 Dollar, und der Nettoinventarwert je Anteil fiel von 16,37 auf 10,01 Dollar. Gleichzeitig meldeten alle sechs US Solana ETFs fünf Handelstage in Folge exakt null Nettozuflüsse.

Krypto News der Woche mit einem Solana ETF der Kapital sammelt und Vermögen verliert

Der Solana ETF von Bitwise, an der Börse als BSOL geführt, meldete für das erste Halbjahr 2026 einen Nettozufluss von 267,1 Millionen Dollar aus Anteilsgeschäften. Laut CryptoSlate schloss der Fonds das Halbjahr trotzdem mit 592,3 Millionen Dollar an Nettovermögen ab, rund 49 Millionen Dollar weniger als Ende Dezember. Der Bericht vom 7. August nennt den Grund. BSOL verzeichnete einen operativen Verlust von 316 Millionen Dollar, davon 262,9 Millionen an nicht realisierten und 70,9 Millionen an realisierten Wertverlusten.

Die Zahl der Anteile stieg von 39,18 auf 59,20 Millionen, während der Nettoinventarwert je Anteil von 16,37 auf 10,01 Dollar fiel. Mehr Anteile schützten den einzelnen Anteil also nicht. Parallel dazu meldeten alle sechs US Solana ETFs zwischen dem 29. Juli und dem 4. August täglich null Nettozuflüsse, wie Crypto Economy berichtet. Vorausgegangen war am 28. Juli ein Abfluss von 18,1 Millionen Dollar aus BSOL.

Kumuliert stehen 1,122 Milliarden Dollar in der Kategorie, davon 449,3 Millionen reines Startkapital der Emittenten. Am 4. August sammelten die Bitcoin ETFs 211,5 Millionen Dollar ein, die Ethereum Produkte 53,1 Millionen Dollar. Die Nachfrage ist also da, sie verteilt sich nur anders. Und wenn ein regulierter Fonds mit einer Milliarde Dollar Zufluss am Ende weniger verwaltet als zu Beginn, stellt sich die Frage nach der Ausgangsbasis von selbst.

Pepeto in den Krypto News mit einem Einstieg vor dem Listing

Genau diese Frage nach der Ausgangsbasis führt den Blick weg von den großen regulierten Fonds und hin zu deutlich kleineren Projekten. Wo bereits Milliarden verwaltet werden, bleibt der Spielraum nach oben von der Marktkapitalisierung begrenzt, und daran ändert auch der beste Zufluss nichts. In dieser Woche taucht deshalb immer häufiger ein Name auf, dessen Rechnung noch ganz am Anfang steht.

PepetoSwap arbeitet als aktives Handelsnetzwerk. Das erwartete Binance Listing bringt dadurch echtes Handelsvolumen zu einem Wert, hinter dem bereits laufende Infrastruktur steht, statt wie üblich kalt und ohne Historie zu starten. Diese Infrastruktur speist einen Risiko Scorer, der Verträge auf Warnzeichen prüft, bevor Mittel eine Wallet verlassen. Dasselbe Werkzeug, das Käufer schützt, zeigt damit zugleich, dass hinter dem Projekt echte Produkte entstehen und nicht nur eine Ankündigung.

Diese beiden fertigen Werkzeuge zogen mehr als 10,38 Millionen Dollar an Presale Mitteln an, weil Adressen das Produkt getestet haben, bevor sie Kapital dorthin schickten. Der Presale gilt als sicher, weil SolidProof den vollständigen Vertrag geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf für Anleger überhaupt öffnete. Die Leitung liegt bei einem früheren Binance Experten, der den gesamten Betrieb hinter dem Projekt steuert. Der Bestand bleibt bei 420 Billionen Token fest begrenzt.

Der Presale Preis liegt derzeit bei 0,000000188 Dollar je Token. Das erwartete Binance Listing ist der Auslöser, der diesen Einstieg in gehandeltes Volumen mit echter Preisfindung verwandelt, und danach gibt es ihn nicht mehr. PEPE war ebenfalls günstig, bevor der Kurs endgültig abhob. Wallets, die damals früh kauften, bauten aus fast nichts echtes Vermögen auf. Hinter Pepeto stehen heute mehr Werkzeuge und ein klarerer Weg an die Börse, als die meisten Presales überhaupt vorweisen können.

Fazit

Die Krypto News dieser Woche zeigen einen Fonds, der Kapital sammelt und trotzdem schrumpft. Das ist die Rechnung großer Basiswerte. SOLANA, XRP, PEPE, BONK und andere füllen den Nachrichtenzyklus, doch Pepeto stapelte mehr als 10,38 Millionen Dollar, ohne je eine öffentliche Börse zu erreichen. Der Markt zahlt am meisten an die frühesten Überzeugten, und Wallets, die PEPE kauften, als niemand hinsah, bauten aus fast nichts echtes Vermögen auf. Millionen, die während der Unsicherheit in diesen Presale fließen, zeigen, welches Ergebnis diese Wallets erwarten. Wer jetzt einsteigt, ist früh, bevor das Listing den Preis verändert, und wer wartet, sieht die Bewegung von der falschen Seite.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was ist diese Woche im Kryptomarkt passiert?

Der Solana ETF von Bitwise sammelte 267,1 Millionen Dollar ein und verwaltete am Ende trotzdem 49 Millionen weniger als im Dezember.

Warum steht Pepeto gerade im Fokus?

Weil mehr als 10,38 Millionen Dollar zusammenkamen, SolidProof den Vertrag geprüft hat und ein erwartetes Binance Listing folgt, erreichbar über die offizielle Pepeto-Website.