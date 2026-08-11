Apple steht vor einer historischen Zäsur. Zum 1. September übernimmt John Ternus den CEO-Posten von Tim Cook. Der langjährige Apple-Chef wechselt in die Rolle des Executive Chairman. Damit beginnt in Cupertino eine neue Ära - ausgerechnet in einer Phase, in der steigende Speicherpreise auf die Hardware-Margen drücken.Genau diese Mischung ist spannend: Apple bleibt ein Qualitätswert mit enormer Preissetzungsmacht, steht kurzfristig aber vor einem echten Kostenthema. Solche Phasen können bei starken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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