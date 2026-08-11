Mit dem Aktienkurs der Lufthansa ging es zuletzt weiter nach unten. Denn die weiter steigenden Ölpreise lasten auf den Gewinnmargen der Airline. Immerhin gab es nun wieder eine positive Meldung für den MDAX-Konzern: Im Konflikt mit den Piloten zeichnet sich zunächst eine Entspannung ab.Weitere Streiks sind vorerst nicht zu erwarten. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) teilte ihren Mitgliedern in einem Rundschreiben mit, dass mit der Lufthansa ein umfassendes Schlichtungsverfahren vereinbart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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